Шведская футболистка: «Ваш Дзюба напоминает мне Ибрагимовича» 

A post shared by Hanna Gustafsson (@hannavattenkanna) on Sep 20, 2015 at 11:53pm PDT — Кто лучшая футболистка мира прямо сейчас? — Сложно сказать. Лиека Мартенс из Нидерландов получила приз лучшей футболистки мира, так, что она несомненно очень талантлива. Марта из Бразилии, которая играет в шведской лиге, была на вершине много лет и до сих пор является одной из лучших. Конечно, имеются и в Швеции очень много отличных футболисток, в национальной команде. С некоторыми я играла вместе в одной команде или против них, когда мне было 14-16 лет. Я горжусь женским футболом в нашей стране. — Перейдем к мужчинам. Кто сейчас лучший футболист мира? — Мой самый большой кумир был всегда Златан! Несколько лет назад, несомненно, для меня он был лучшим во всем мире. Кстати, ваш Дзюба напоминает мне Ибрагимовича. Может быть, как раз такого игрока нам и не хватило в команде. Как жаль, что федерация не взяла обратно Златана в команду на чемпионат мира. Думаю, вы русские, можете быть счастливы, что у вас есть такой игрок, как Артём Дзюба. В Швеции о нем теперь прекрасно знают! И мне нравится Криштиану Роналду — будет интересно смотреть за ним в Турине! После этих слов Ханны, слово берет Кирилл: Я начал профессионально заниматься футболом в 2000 году в «Локомотиве», в то время в России был только один футбольный стадион — в Черкизово. Когда переехал в 2014 году в Швецию, по-прежнему только у «Локомотива» был хороший стадион. И вот теперь за четыре года, по всей стране построили столько суперсовременных арен! Я как будто вернулся в другую, уже футбольную страну! Ясно, что футбол у нас жив и будет развиваться — это очень круто! Я как ребенок в центре великого футбольного праздника радовался вместе с сотнями тысяч болельщиков со всего мира. Смотрел, как наши и зарубежные фанаты в общем танце веселились на Красной площади и Никольской улице. Спасибо чемпионату мира за то, что пришёл к нам! Спасибо сборной России за чувство гордости за страну которое она нам подарила! Этот чемпионат останется в наших сердцах! Футбол — это великая игра!