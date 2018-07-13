Шведская футболистка: «Ваш Дзюба напоминает мне Ибрагимовича» 

Специальный корреспондент портала "Евро-Футбол.ру" Анатолий Горсков поговорил о чемпионате мира со шведской футболисткой Ханной Густавссон, девушкой российского легионера Кирилла Лаптева, который выступает за шведский клуб «Ассирийская Йончепинг». Молодые люди приехали в Россию на чемпионат мира по футболу. — Это же первая поездка в Россию, что ты думала об этом путешествии и о России? — Да, первая поездка. Я немного нервничала до поездки и во время нее. Мы часто слышим плохое о вашей стране у нас в Швеции и вообще в международных СМИ. Это и о хмурости и неулыбчивости людей, и о насилии, жестокости, страшных футбольных фанатов и вообще о неадекватности русских. Могу сказать, что переживала не только я, но и вся моя семья. И в то же самое время, я была воодушевлена этой поездкой, хотелось увидеть ЧМ и родину моего молодого человека и его семьи. — Как все прошло, и что удивило? — Наш отпуск с Кириллом удался на все 100! Все прошло просто супер! Россия, как ни странно, оказалась намного лучше, красивее, чем я думала! Люди были все счастливые и очень доброжелательные! Кирилл называет это — русской душой! К нам и подходили, именно как к шведам, когда мы были с флагами и в футболках национальной сборной. Люди нам говорили, что они персональные фанаты шведских игроков, которые выступали или выступают в русской лиге. Желали успеха шведской сборной. Бесплатно угощали нас в барах. А как был организован весь чемпионат — это просто фантастика! Хотелось бы выразить респект всем волонтёрам, которые появлялись из ниоткуда и помогали во всем, в чем только было можно. Приятно было ездить бесплатно на метро/автобусах/ поездах. Настоящее русское гостеприимство! Эффект чемпионата мира добавляет красок и эмоций, но все равно могу сказать с уверенностью, что все что я знала раньше о России — это неправда! Россия — прекрасная страна с добрыми людьми! — Какие матчи шведской сборной вы посмотрели с Кириллом? — В первую очередь, я ехала к Кириллу на родину, а ЧМ — это дополнение, праздник. Это мероприятие упрощало посещение вашей страны не только мне, но и всему миру! С помощью Fan id все было проще и доступнее! Думаю, это хорошая идея, и надо в будущем упрощать границы всем странам. Из-за короткого отпуска я смогла посетить к сожалению только Москву, Санкт-Петербург и родной город Кирилла — Фрязино в Подмосковье. В этих городах было не много моих соотечественников, потому что шведы привыкли следовать за командой и поддерживать непосредственно на стадионах, думаю, вы все видели желтых викингов (игры сборной Швеции проходили в других городах). Я хотела познакомиться с Россией и семьёй моего парня. Но матчи чемпионата мира мы посетили: это Бельгия — Тунис на «Открытие Арене» и Аргентина — Нигерия в Питере. Таких больших и современных арен у нас в Швеции нет. А игра и атмосфера внутри стадиона вызвала ещё более сильные эмоции. Мы сидели за воротами, в которые Месси забил свой последний гол на этом чемпионате и, возможно, последний гол за сборную, правда, не хочется в это верить. Аргентинские болельщики не умолкали со своими песнями до последней секунды, а решающий гол в конце матча вызвал, как будто извержение вулкана на трибунах. Меня очень удивила Москва: своими размерами, большими высокими домами, широкими дорогами и просто расстояниями. И конечно же поразил центр Москвы — Красная площадь! Раньше ее видела только на картинках. А в Питере было красиво, он очень похож на Швецию. При посещении музеев и экскурсий я узнала, что у Петербурга и всей России было много переплетений со Швецией, даже и не могла себе представить. Может быть, у нас даже одна кровь с Кириллом, кто знает (смеётся). — Как футболистка что думаешь о шведском выступлении на турнире? Кто лучший игрок команды? — Да, я играю в футбол всю свою жизнь, и это самое мое большое увлечение. И могу сказать, что я и вся страна гордимся выступлением нашей команды, никто и не мог себе представить, что мы дойдём до 1/4 финала! Мы показали на этом турнире, как мы умеем обороняться, мы играли очень организованно, компактно. У нас очень сильный командный дух в сборной, все как одно целое, и каждый работал за себя и за Сашку… — Сашку? — Это из фильма «Движение вверх», — вместо Ханны отвечает Кирилл, — мы его смотрели вместе, и я переводил с русского на шведский. Она запомнила эту фразу, как один из вариантов выражения: «За себя и того парня». — Это и помогло нам дойти до четвертьфинала, — продолжает уже Ханна, — хуже всего получилось забивать мячи. Мы упустили очень много голевых возможностей. Удача была не на нашей стороне. Один только Берг мог забить много голов. Если бы атакующие действия были так же хороши, как и наши оборонительные, то я даже и не сомневаюсь, что мы прошли бы ещё дальше! Лучшим игроком, без сомнения, был Андреас Гранквист, бывший капитан вашего «Краснодара», которого мы все его очень любим! Как капитан он выжимал из своих партнеров все силы, так что мы ему благодарны! В Швеции все издания довольны сборной, хоть и не обошлось без критики за матч против Англии, но все журналисты и вся страна говорят «спасибо»! — После поражения сборной от Англии, весь мир облетело видео из ИКЕА, где английские болельщики громят магазин. Как в Швеции отреагировали на это? — Думаю, это случилось из-за спора Златана Ибрагимовича и Бэкхема, о том, кто выиграет матч между сборными. Но все равно, так нельзя поступать, ни в коем случае. Радость можно показывать на стадионе или на улице, а не устраивать беспорядки в нашей ИКЕА. — Познакомил ли тебя Кирилл с Россией и со сборной России? Я до сих пор не могу придти в себя от впечатлений. Я видела так много всего красивого: начиная от Кремля, различных музеев, роскошных церквей, царских дворцов, парков с фонтанами и, заканчивая, прогулками по рекам Питера и разводными мостами. Теперь я обязана сюда вернуться со своими родителями и показать им все, все, все. А о новой сборной России я знала не так много, как о поколении, где был Аршавин. Только Артёма Дзюбу и Акинфеева. Они и сыграли ключевую роль в своей сборной. Ещё запомнила очень красивые голы Дениса Черышева. Я очень впечатлена выступлением вашей команды. Это очень круто, что ваша сборная прошла так далеко и смогла порадовать своих болельщиков! — А вы смотрели с Кириллом матчи сборной России? — Да, все матчи России мы смотрели вместе, правда, как я уже говорила, не на стадионе. Когда Россия играла против Испании, мы были во Фрязино и смотрели с друзьями Кирилла из его городской команды «3К». Это был наш последний день в России, перед тем как улететь обратно. Мы были в загородном доме с баней на берегу озера в лесу. У нас в Швеции много красивых озёр, так что мне было уютно там. Кирилл и его друзья во время матча очень сильно переживали за команду и пели разные песни. Я запомнила: «Katusha» и «Кalinka-Malinka». Было очень весело и здорово, что сборной удалось победить! А четвертьфиналы мы уже смотрели в Швеции с моими друзьями, первый матч играла Швеция, а вечером уже Россия. После нашего проигрыша все друзья остались и старались поддерживать Кирилла и Россию. — Какие сборные вас удивили на этом чемпионате мира? — Швеция и Россия! Они обе были в шаге от полуфинала, причем, Россия была ближе, чем мы. Две команды очень похожи, бились, как львы, и было видно, что игроки отдавали все силы на поле. Жаль, а ведь мы могли бы встретиться в полуфинале, если бы удача была на нашей и на вашей стороне (смеется). — Как вы думаете, кто выиграет чемпионат мира? — До турнира я думала, что Бразилия. Англия и Франция уже побеждали на ЧМ, так, что буду болеть за Хорватию, может быть, будет новый чемпион. Очень интересный турнир получился! — Когда женские чемпионаты мира будут собирать полные стадионы? — Ой! Тяжелый вопрос! Например, моя команда из Йончепинга тяжело трудится и прикладывает много усилий для популяризации женского футбола и привлечения новых спонсоров в клуб. Многое изменилось в хорошую сторону, с тех времён, когда я была маленькая и играла в школе. Швеция — одна из ведущих женских команд в мире. Я думаю, что СМИ должны больше говорить о нас. И ещё, люди должны принять и понять, что женский футбол не на таком высоком уровне, как мужской. Но это сейчас! Я вас уверяю, что мы ещё возьмём своё, когда представится шанс!
A post shared by Hanna Gustafsson (@hannavattenkanna) on Sep 20, 2015 at 11:53pm PDT — Кто лучшая футболистка мира прямо сейчас? — Сложно сказать. Лиека Мартенс из Нидерландов получила приз лучшей футболистки мира, так, что она несомненно очень талантлива. Марта из Бразилии, которая играет в шведской лиге, была на вершине много лет и до сих пор является одной из лучших. Конечно, имеются и в Швеции очень много отличных футболисток, в национальной команде. С некоторыми я играла вместе в одной команде или против них, когда мне было 14-16 лет. Я горжусь женским футболом в нашей стране. — Перейдем к мужчинам. Кто сейчас лучший футболист мира? — Мой самый большой кумир был всегда Златан! Несколько лет назад, несомненно, для меня он был лучшим во всем мире. Кстати, ваш Дзюба напоминает мне Ибрагимовича. Может быть, как раз такого игрока нам и не хватило в команде. Как жаль, что федерация не взяла обратно Златана в команду на чемпионат мира. Думаю, вы русские, можете быть счастливы, что у вас есть такой игрок, как Артём Дзюба. В Швеции о нем теперь прекрасно знают! И мне нравится Криштиану Роналду — будет интересно смотреть за ним в Турине! После этих слов Ханны, слово берет Кирилл: Я начал профессионально заниматься футболом в 2000 году в «Локомотиве», в то время в России был только один футбольный стадион — в Черкизово. Когда переехал в 2014 году в Швецию, по-прежнему только у «Локомотива» был хороший стадион. И вот теперь за четыре года, по всей стране построили столько суперсовременных арен! Я как будто вернулся в другую, уже футбольную страну! Ясно, что футбол у нас жив и будет развиваться — это очень круто! Я как ребенок в центре великого футбольного праздника радовался вместе с сотнями тысяч болельщиков со всего мира. Смотрел, как наши и зарубежные фанаты в общем танце веселились на Красной площади и Никольской улице. Спасибо чемпионату мира за то, что пришёл к нам! Спасибо сборной России за чувство гордости за страну которое она нам подарила! Этот чемпионат останется в наших сердцах! Футбол — это великая игра!
Анатолий Горсков