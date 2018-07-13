Eleven Sports обошла Sky и BT в борьбе за права на показ футбольных матчей в Великобритании 

Москва, 13 июля — «Вести. Экономика». Компания Eleven Sports запустит два новых канала в Великобритании и Ирландии, которые будут показывать прямые трансляции матчей итальянской и испанской футбольных лиг, пишет Reuters.
Фото: EPA-EFE/ALEJANDRO GARCIA
Обеспечив себе права на показ таких матчей, как «Ювентус» — «Милан», в Великобритании, Eleven Sports опередила Sky и BT, которые годами боролись друг с другом за зрителей. Матчи испанской Ла Лиги показывала Sky, в то время как BT транслировала игры итальянской серии А. "Настало время для нового участника, — сказал глава Eleven Sports Марк Уотсон агентству Reuters. — Мы отлично стартовали с двумя из крупнейших лиг в мире, и мы будем единственным местом, где можно увидеть такие матчи, как «Эль-Класико» (футбольные матчи между мадридским "Реалом" и каталонской «Барселоной» — прим. ред.)". Два новых канала Eleven Sports будут доступны с августа. В последние годы медиакомпании боролись за права на показ спортивных событий, поскольку это один из немногих типов контента, ради которого пользователи готовы оформлять платную подписку в мире более дешевых видеосервисов Netflix и Amazon. В 2015 году Sky и BT ошеломили своих инвесторов, когда они заплатили рекордные 5,14 млрд фунтов стерлингов ($6,8 млрд), чтобы показывать футбольные матчи Английской премьер-лиги в течение трех лет. Это заставило обе компании сократить расходы на других направлениях и упустить другие права.
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Кубок мира по футболу: кто зарабатывает и сколько? Amazon покажет матчи Английской премьер-лиги Comcast повысила предложение о покупке Sky до $34 млрд «Аппетит местных игроков к тому, чтобы удерживать весь доступный спортивный контент эксклюзивным, ослаб, и желание тратить все возрастающие суммы денег на спортивный контент также уменьшилось», — сказал Уотсон. "Из-за этого плата за права начала падать в Великобритании. Это создало возможности для таких игроков, как мы, чтобы прийти и купить права по цене, которую мы считаем хорошей", — добавил он. Как сообщали «Вести. Экономика», ранее в этом году Amazon.com Inc. купила права на прямую трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги. Права на трансляцию ограничены Великобританией, где зрители смогут смотреть небольшой набор из 20 матчей за сезон через сервис Amazon Prime Video. Но этот шаг представляет собой значительное продвижение Amazon в сфере прямых трансляций спортивных событий. Теперь Amazon может начать конкурировать с традиционными вещателями, которые долгое время доминировали в спортивном вещании.