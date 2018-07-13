Мексиканская команда создала страшного маскота, который наводит на всех ужас 

Мексиканский футбол имеет много особенностей, и мы сейчас не про сомбреро и текилу на фанатских трибунах. Недавно футбольной клуб «Лобос» из Мексики сделал себе очень страшного маскота.
В команде считают, что такой персонаж поможет подняться в турнирной таблице и не вылететь в низший дивизион. Действительно, новый талисман вполне способен распугать будущих соперников «Лобоса».
@paaya397
Эта роботизированная кукла, изображающая оборотня, была выбрана руководством футбольного клуба не случайно. Дело в том, что слово «лобос» в переводе с испанского означает «волк», поэтому новый символ команды очень органично вписывается в тематику клуба.
Последнее время мексиканская команда показывает не очень хорошие спортивные результаты, а многие эксперты считают, что ей грозит вылет в низший дивизион, если ситуация не изменится к лучшему. В сезоне 2017-2018 футболисты заняли 17 строчку в турнирной таблице высшей лиги Мексики. И теперь они надеются, что новый маскот принесет им удачу.
Рост устрашающей куклы достигает двух метров, и она управляется дистанционно, с помощью специального пульта.
Посмотрите на эту фотографию, кажется, футболистам «Лобоса» самим не по себе от такого талисмана.
The new Lobos BUAP mascot..
WTF..
Seriously. Just relegate them now… Again. #WerewolfInPuebla #LigaMXeng pic.twitter.com/YGM5opkoOm
— herculez gomez (@herculezg) 11 июля 2018 г.
В сети даже предположили, что создателем маскота выступил режиссер Гильермо дель Торо, который снял такие фильмы, как «Лабиринт Фавна», «Форма воды», «Блэйд 2» и другие. Однако вскоре режиссер открестился от своего участия в этом проекте.
Ni madres que fui yo.
— Guillermo del Toro (@RealGDT) 10 июля 2018 г.
«Нет, мамой был не я».