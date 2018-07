Мексиканская команда создала страшного маскота, который наводит на всех ужас

Мексиканский футбол имеет много особенностей, и мы сейчас не про сомбреро и текилу на фанатских трибунах. Недавно футбольной клуб «Лобос» из Мексики сделал себе очень страшного маскота.

В команде считают, что такой персонаж поможет подняться в турнирной таблице и не вылететь в низший дивизион. Действительно, новый талисман вполне способен распугать будущих соперников «Лобоса».

@paaya397

Эта роботизированная кукла, изображающая оборотня, была выбрана руководством футбольного клуба не случайно. Дело в том, что слово «лобос» в переводе с испанского означает «волк», поэтому новый символ команды очень органично вписывается в тематику клуба.

Последнее время мексиканская команда показывает не очень хорошие спортивные результаты, а многие эксперты считают, что ей грозит вылет в низший дивизион, если ситуация не изменится к лучшему. В сезоне 2017-2018 футболисты заняли 17 строчку в турнирной таблице высшей лиги Мексики. И теперь они надеются, что новый маскот принесет им удачу.

Рост устрашающей куклы достигает двух метров, и она управляется дистанционно, с помощью специального пульта.

Посмотрите на эту фотографию, кажется, футболистам «Лобоса» самим не по себе от такого талисмана.

В сети даже предположили, что создателем маскота выступил режиссер Гильермо дель Торо , который снял такие фильмы, как «Лабиринт Фавна», «Форма воды», «Блэйд 2» и другие. Однако вскоре режиссер открестился от своего участия в этом проекте.

«Нет, мамой был не я».