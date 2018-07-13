Победителей и призеров международных соревнований по пауэрлифтингу поблагодарили за высокие результаты 

Фото: Дмитрий Шабалин, газета «Городские Новости»Сегодня в конференц-зале «Центра спортивной подготовки» прошло чествование победителей и призеров международных соревнований по пауэрлифтингу первого полугодия 2018 года.
Благодарственные письма министерства спорта Красноярского края спортсменам и их тренерам вручила первый заместитель министра спорта края Светлана Ходюш. Перед началом торжественной церемонии, она обратилась к участникам мероприятия: поздравила их с успешным выступлением и пожелала дальнейших успехов.
«Мы сегодня собрались в связи с очень приятными событиями. Я рада находиться здесь, в коллективе спортсменов и тренеров, которые достигли высоких результатов на международной арене и доказали, что не зря Красноярский край входит в 10 самых спортивных регионов России. Этот высокий результат — наша общая заслуга, в которой есть личный вклад каждого спортсмена и тренера. Поздравляю вас с заслуженными наградами и желаю не останавливаться на достигнутом и продолжать достойно выступать на соревнованиях мирового уровня», — сказала Светлана Ходюш.
Фото: Дмитрий Шабалин, газета «Городские Новости»
После торжественной церемонии награждения спортсмены и тренеры поделились впечатлениями от участия в соревнованиях и обсудили с заместителем министра развитие пауэрлифтинга в крае.
Напомним, представители Красноярского края в первой половине 2018 года выступали на мировых и европейских турнирах. На чемпионате и первенстве мира по пауэрлифтингу в дисциплине «троеборье классическое» в весовой категории 66 кг (Канада) на вторую ступень пьедестала поднялся спортсмен «Академии летних видов спорта» Сергей Гладких, а в самой легкой весовой категории — 59 кг — бронзовым призером стал железногорец Евгений Мухомедьянов. В рамках первенства мира среди девушек до 18 лет Анастасия Сафина из Ужурской ДЮСШ завоевала бронзовую награду в весовой категории 43 кг. С чемпионата и первенства мира в дисциплине «жим классический» в Финляндии, Бронзу привезла воспитанница Мария Зырянова. Еще одна медаль этих соревнований на счету юниорки — учащейся КУОР Рады Дмитриевой. На первенстве Европы среди юношей и девушек 14-18 лет в весовой категории 74 кг уверенно победил Евгений Степанов из с. Зыково Березовского района. Еще одну награду, бронзовую, на первенстве мира среди юниорок по пауэрлифтингу в дисциплине «жим», прошедшем в ЮАР завоевала красноярка Оксана Семенуха.