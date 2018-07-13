Победителей и призеров международных соревнований по пауэрлифтингу поблагодарили за высокие результаты

Фото: Дмитрий Шабалин, газета «Городские Новости»Сегодня в конференц-зале «Центра спортивной подготовки» прошло чествование победителей и призеров международных соревнований по пауэрлифтингу первого полугодия 2018 года.

Благодарственные письма министерства спорта Красноярского края спортсменам и их тренерам вручила первый заместитель министра спорта края Светлана Ходюш. Перед началом торжественной церемонии, она обратилась к участникам мероприятия: поздравила их с успешным выступлением и пожелала дальнейших успехов.

«Мы сегодня собрались в связи с очень приятными событиями. Я рада находиться здесь, в коллективе спортсменов и тренеров, которые достигли высоких результатов на международной арене и доказали, что не зря Красноярский край входит в 10 самых спортивных регионов России. Этот высокий результат — наша общая заслуга, в которой есть личный вклад каждого спортсмена и тренера. Поздравляю вас с заслуженными наградами и желаю не останавливаться на достигнутом и продолжать достойно выступать на соревнованиях мирового уровня», — сказала Светлана Ходюш.

Фото: Дмитрий Шабалин, газета «Городские Новости»

После торжественной церемонии награждения спортсмены и тренеры поделились впечатлениями от участия в соревнованиях и обсудили с заместителем министра развитие пауэрлифтинга в крае.