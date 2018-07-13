«Я крепкий и высоко прыгаю»: глава Волгограда выиграл в баскетбол на международном турнире

Глава Волгограда Андрей Косолапов вместе с командой волгоградских баскетболистов выиграл международный турнир в память о президенте республики Абхазия Сергее Багапше

Команда из Волгограда взяла опытом, уверен Андрей Косолапов

— Я играю в баскетбол уже 25 лет, — рассказал Андрей Косолапов. — Когда — то занимался легкой атлетикой, но после серьезной травмы ушел в эту игру: я крепкий и высоко прыгаю. Сейчас мы с командой три раза в неделю тренируемся на Спартановке. В прошлом году, кстати, выиграли ветеранский турнир среди команд 40+.

В финале международных соревнований крепкие спортсмены из Волгограда сошлись с быстрыми и хорошо подготовленными соперниками из Краснодарского края.

— Нашему самому юному игроку— 24 года, — уточняет глава города. — Вообще с нами играет всего трое таких молодых ребят — всем остальным больше 40. Мы довольно возрастная команда. В финале сошлись с молодыми, бегущими и сильными спортсменами. Взяли опытом. Баскетбол для меня — возможность расслабиться. Как раз на спортивных площадках и нужно оставлять все лишние эмоции.