Ещё
«Я крепкий и высоко прыгаю»: глава Волгограда выиграл в баскетбол на международном турнире
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Я крепкий и высоко прыгаю»: глава Волгограда выиграл в баскетбол на международном турнире 

v1.ru 7 часов назад
Фото: v1.ru
Глава Волгограда Андрей Косолапов вместе с командой волгоградских баскетболистов выиграл международный турнир в память о президенте республики Абхазия Сергее Багапше.
Команда из Волгограда взяла опытом, уверен Андрей Косолапов
— Я играю в баскетбол уже 25 лет, — рассказал Андрей Косолапов. — Когда — то занимался легкой атлетикой, но после серьезной травмы ушел в эту игру: я крепкий и высоко прыгаю. Сейчас мы с командой три раза в неделю тренируемся на Спартановке. В прошлом году, кстати, выиграли ветеранский турнир среди команд 40+.
В финале международных соревнований крепкие спортсмены из Волгограда сошлись с быстрыми и хорошо подготовленными соперниками из Краснодарского края.
— Нашему самому юному игроку— 24 года, — уточняет глава города. — Вообще с нами играет всего трое таких молодых ребят — всем остальным больше 40. Мы довольно возрастная команда. В финале сошлись с молодыми, бегущими и сильными спортсменами. Взяли опытом. Баскетбол для меня — возможность расслабиться. Как раз на спортивных площадках и нужно оставлять все лишние эмоции.
v1.ru: последние новости
Волгоградцы болели на матче Франция — Бельгия и упорно искали футбольные сторублёвки В Волгограде фанаты ЧМ-2018 питались в дешёвых столовых, жили в хостелах и отдыхали в барах «Это казалось шуткой»: волгоградец показал голое поле на месте «Волгоград Арены»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»158
Внешность спортсменки вызвала скандал на юниорском ЧМ66
Мутко попал в немилость ФИФА38
ФИФА высказалась о «сексизме» на ЧМ29
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине646
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение