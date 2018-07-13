Патрик Виейра: «Балотелли должно быть стыдно разрушать два прекрасных сезона»

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра выразил разочарование поведением нападающего Марио Балотелли . Итальянец, чей контракт рассчитан еще на год, не появился на тренировках перед возобновлением сезона.

— С ним я разговаривал по телефону несколько недель назад, — цитирует Nice Matin Виейра. — Мы договорились о встрече. К сожалению, его с нами нет. Очень жаль, потому что он провел два прекрасных сезона, выстроил очень хорошие отношения с клубом и болельщиками. Жаль, что решил так все закончить. Он хочет уйти — это не проблема. Это часть футбола. Но стыдно разрушать два таких хороших сезона. Сери и Ле Маршан тоже знали, что уйдут, но они добросовестно работали до последнего. Им было непросто. Но они вели себя честно по отношению к клубу и фанатам. Марио решил поступить иначе.