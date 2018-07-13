Хорошо погуляли: приключения иностранцев в России

За время чемпионата мира по футболу Россию посетили уже около 3 миллионов туристов, и абсолютное большинство болельщиков называют этот мундиаль лучшим в истории. С этим согласны даже запуганные поездкой в Россию англичане, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Артем Бартков.

Один из них наделал немало шума своим внезапным исчезновением в Самаре. Его родственники уже готовы были поверить сказкам британских СМИ об ужасах хозяйки мирового первенства, но история получилась куда более прозаичной. Фаната в буквальном смысле опьянила атмосфера состязаний, да настолько, что полиция нашла его в московском отеле. Работа правоохранительных органов и других служб у иностранных болельщиков вызывает лишь восторг. Особенно, когда дело касается потерянных личных вещей. Лидеры по забывчивости — латиноамериканцы.

«На данный момент мы нашли более 700 единиц. И 400 единиц мы уже вернули. Это и шапки-ушанки, и сомбреро, и матрешки и другие необычные предметы, например аэрогриль», — говорит заместитель начальника метрополитена по работе с пассажирами Юлия Темникова

Самый известный болельщик сборной Мексики — Хавьер — также попал в историю. Сперва в Россию легенду фанатского движения не отпускала жена, поэтому сподвижники Хавьера приехали на мундиаль с его картонной копией.

«Хавьер должен был лететь в Россию вместе с нами, но в последний момент все отменил, поэтому мы посчитали нашим долгом взять его на чемпионат мира. Каким образом было неважно!», — говорит болельщик сборной Мексики Даниэль Гарза.

Но затем компромисс с супругой был найден, и Хавьер добрался до России. Празднества по этому поводу были настолько мощными, что в итоге все завершилось довольно тривиально — в отделении полиции.

Российский мундиаль во многом стал новаторским. Главное новшество — это, конечно, паспорт болельщика. Футбольный документ не только дает право на посещение матчей, но и служит бесплатным проездным на общественном и междугородном транспорте. А для иностранных фанатов еще и заменяет визу.

Благодаря паспорту болельщика миллионы человек стали свидетелями самого непредсказуемого чемпионата в истории. Признанные фавориты — Германия, Испания, Аргентина — покинули турнир раньше запланированного. В результате всех хитросплетений в финал пробились Франция и Хорватия.

«Я так сильно страдала: Испания покидает чемпионат мира. У нас отличные игроки, но дальше идут другие», — признается болельщица Лидия.

«Это большой удар для всех бразильцев. Сами видите, как тут все переживают. Это трагедия», — говорит Лучия.

Ответственность за собственный крах футбольные гранды уже не смогут свалить на арбитров: в России впервые использовалась система видеоповторов. К ее помощи судьи прибегали практически в каждом матче, а значит уж на сей раз все результаты абсолютно справедливы.

Российским мундиалем может быть довольна и Международная федерация футбола. Реальная прибыль организации от турнира превысила ожидаемую на 10% и преодолела рубеж в 6 миллиардов евро. Это почти на треть больше, чем доходы от прошлого чемпионата в Бразилии. А теперь российский опыт будет перенимать Катар. Там первенство пройдет через четыре года.

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