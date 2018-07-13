Владимир Паников: «Надеюсь, Гранеро останется с нами в сборной России»

Помощник главного тренера сборной России Станислава Черчесова Владимир Паников, отвечающий за физическую подготовку игроков, в интервью «СЭ» рассказал о взаимодействиях с тренером национальной команды и ЦСКА по физподготовке Паулино Гранеро. Испанский специалист после поражения россиян от Хорватии (2:2, пенальти — 3:4) в 1/4 финала чемпионата мира объявил об уходе из сборной и клуба.

— Как вы распределяли обязанности с Паулино Гранеро?

— Мы давно знакомы и дружим. Еще со времен совместной работы в ЦСКА. За планирование тренировок, а именно разминок и функциональных и силовых работ, отвечал я (разумеется, в соответствии с консультациями со всем тренерским штабом), а Паулино — за контроль над показателями GPS и так далее. Плюс в дискуссиях он высказывал свое видение на основе этих цифр. Он прекрасно знает особенности каждого из игроков, представляющих ЦСКА. Вообще цифры — самый надежный инструмент в разговорах с игроками. Против них нет ничего. Бывали случаи, когда игрок держал интенсивность, потом день-два терял, мы его вызывали на небольшую «дружескую» беседу, где показывали цифры — и на следующий день он опять был один из самых быстрых и резвых.

— Почему сразу после матча с Хорватией Гранеро объявил, что уходит?

— Это не стало для меня неожиданностью, Паулино предупреждал заранее. Он мечтал принять участие в чемпионате мира, и эта мечта сбылась. Мы ему очень благодарны. Но я бы не спешил говорить, что он ушел. С ЦСКА Паулино расстался, но если наш тренерский штаб продолжит работать со сборной, то я надеюсь, что Паулино тоже останется с нами.

— А пока ясности нет? Переговоры уже ведутся?

— Это вопрос к главному тренеру (улыбается). Куда он, туда и мы! ( Филипп ПАПЕНКОВ

Полная версия интервью Владимира Паникова

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