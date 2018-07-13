Сделано не в Швеции: очередная страна ЕС «смещается вправо»?

В Швеции фактически стартовала предвыборная кампания. Борьба за места в риксдаге обещает быть жаркой. Судя по опросам, примерно равные шансы получить на выборах в сентябре парламентское большинство имеют три политические силы. Это правящая Социал-демократическая партия, Умеренная коалиционная партия и ультраправые «Демократы Швеции». Отличительная особенность «Демократов» — их резко критическое отношение к приему мигрантов. Если партии удастся победить, в европейской «группе инакомыслящих» случится пополнение.

Серьезных разногласий у шведских политиков нет лишь по одной теме. Все партии как одна опасаются России. «Российские подлодки» стали здесь универсальным «пугалом». Получается, что явно притянутая за уши «необходимость противостояния России» объединяет политический класс Швеции сильнее, чем реальная проблема, перерастающая в угрозу. Впрочем, это касается в большей или меньшей степени и других стран Евросоюза . На последнем саммите ЕС в Брюсселе все участники единогласно и, можно сказать, дежурно поддержали продление санкций в отношении России. А вот по проблеме миграции до чего-то существенного договориться не смогли. Да, был принят некий документ, но каких-то прорывных решений в нем нет.

В самой Швеции, так или иначе, все политические силы поддерживают ужесточение миграционной политики — каждая сообразно своей умеренности. Например, Умеренная коалиционная партия считает, что новых мигрантов принимать рано, пока не интегрированы в шведское общество старые. За скобками только Партия Центра, которая предлагает продолжать предоставлять убежище всем, кто просит. Ну так у нее и рейтинг таков, что претендовать на многое она в ходе выборов вряд ли сможет.

Похоже, что тенденция «смещения вправо» характерна для всего ЕС. Скандинавия еще держалась дольше других. Например, страны Вышеградской группы (Польша, Венгрия, Словакия, Чехия) уже давно выступают против распределения беженцев по Евросоюзу. Недавно к ним примкнула и Австрия. Италия отказалась принимать суда с беженцами, а ведь именно на Апеннины прибывает основной поток мигрантов из Северной Африки. В Германии на фоне миграционного кризиса фактически произошел идеологический раскол в правящей коалиции ХДС/ХСС. Пока, правда, его удалось урегулировать, договорившись о компромиссе, но надолго ли?

Возможно, решение этого крупнейшего со времен Второй мировой войны миграционного кризиса в Европе действительно лежит где-то «по центру». Но пока что складывается впечатление, что придет оно «справа»: левые партии в активности обсуждения проблемы явно отстают.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать — интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!