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Самые яркие и запоминающиеся болельщики ЧМ-2018
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Самые яркие и запоминающиеся болельщики ЧМ-2018 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Чемпионат мира по футболу в России, который завершится 15 июля, запомнится его гостям и участникам как настоящий праздник. Организация турнира зависит от хозяев, а красивая игра — от сборных. Но именно болельщики со всего мира делают мундиаль тем событием, о котором еще долго будут вспоминать очевидцы.
На «Ниве» из Исландии
Болельщики Хилмир Кьяртанссон и Гретар Йонссон выиграли «Ниву» в конкурсе, который устраивало одно из исландских турагентств в социальных сетях. Когда пришло время отправляться на чемпионат мира — 2018, в шутку они решили добраться до страны — хозяйки мирового первенства именно на детище российского автопрома. До России болельщики добрались всего за 14 дней, их путь лежал через Данию, Германию, Литву, Польшу и Латвию.
По признанию исландцев, они были готовы к дорожным поломкам, но никаких серьезных проблем с машиной так и не произошло. Вышедшая из строя система охлаждения был вмиг налажена в одной из российских автомастерских, и исландцы вновь двинулись в путь.
В России Кьяртанссон и Йонссон побывали на всех трех матчах своей национальной команды, которая не смогла преодолеть групповой этап турнира.
Мексиканец Хавьер: друзья познаются в беде
Мексиканский болельщик Хавьер был вынужден выбирать между семьей и мундиалем, и этот выбор чуть не обернулся серьезным разладом в семье. Ревнивая жена мексиканца выдвинула ультиматум: если он поедет в Россию на чемпионат мира, то их супружеские отношения на этом заканчиваются. Расстроенный запретом супруги, Хавьер все же выбрал семью. О чем и сообщил друзьям, с которыми четыре года назад ездил болеть за национальную сборную на чемпионат мира в Бразилии. Путешествие получилось удачным, и тогда товарищи поклялись, что отправятся той же компанией на первенство мира в Россию. Парни готовились к поездке три года и решили во что бы то ни стало взять с собой Хавьера, несмотря на запрет жены.
Болельщики изготовили фотокопию друга в полный рост и отправились в дорогу. На футболке картонного Хавьера красовалась надпись: «Моя старушка меня не отпустила». Они фотографировались с «Хавьером» везде и всюду — в баре, на стадионах, на фоне достопримечательностей. И вскоре о беде мексиканца узнал весь мир. Мужчина проснулся знаменитым и получил прозвище «картонный болельщик». Тогда друзья развернули целую кампанию, уговаривая его спутницу жизни все-таки отпустить мужа на мундиаль.
Под давлением общественного мнения ревнивица смилостивилась. Хавьер мгновенно купил билет на самолет и прилетел в Россию. Тут-то он и узнал, что такое мировая известность. «Картонного болельщика» узнавали на улицах, каждый хотел сфотографироваться с ним и его картонной копией, болельщики ободряюще хлопали его по плечу, а десятки журналистов жаждали взять интервью. Хавьер веселился от души, при этом не забывая ежечасно звонить любимой, чтобы она не волновалась.
Вместе с приятелями Хавьер проехал пол-России на ярко раскрашенном микроавтобусе, побывал на матчах в Москве, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге и остался очень доволен российским гостеприимством.
Немец Губерт Вирт: тише едешь — дальше будешь
Если бы болельщикам присуждали свой кубок мира за упорство и целеустремленность, то на ЧМ-2018 года его получил бы 70-летний немец Губерт Вирт. Болельщик сборной Германии продемонстрировал невероятную любовь к футболу, преодолев несколько тысяч километров до Москвы со скоростью 20 км/ч на своем верном железном коне — тракторе Lanz Bulldog, выпущенном в 1936 году. Губерт, который 30 лет проработал автомехаником на заводе «Мерседес», ремонтировал трактор после покупки два года и считает его «настоящим зверем».
Именно раритетный «Ланц» и сделал своего владельца знаменитым: Губерт стал единственным болельщиком, выбравшим столь необычное средство передвижения. В символах номерных знаков на тракторе и автоприцепе зашифрована информация о владельце. Номер трактора PF HW 48 обозначает Пфорцхайм (город на севере Шварцвальдского региона), Hubert Wirth, 1948 года рождения. А номер прицепа PF HW 2007 — год начала дальних странствий на тракторе. Вот уже почти 11 лет раз в год Губерт традиционно ездит на важные футбольные матчи на тракторе. Дома болельщика остается ждать семья — жена, двое взрослых детей и маленький внук.
Как любит говорить Вирт, «желание — это дорога, а дорога — это душа». Болельщик любит путешествовать неспешно, потому что душа не любит суеты, а узнавать новую страну лучше неторопливо, чтобы любоваться окрестностями и знакомиться с местными жителями. В пути Губерта сопровождает четвероногий друг — такса Хексе, что в переводе с немецкого означает «Ведьма». Но на ведьму Хексе не похожа: она такая же добродушная и спокойная, как и ее хозяин.
Ночуют отважные путешественники в деревянном автоприцепе, переделанном из мобильной сауны на колесах. В нем есть все, что нужно для дальней дороги: спальня, кухня и даже герань для создания домашнего уюта и отпугивания комаров.
На всем пути до Москвы Губерт, восседающий на тракторе, производил неизменный фурор. Даже полицейские останавливали болельщика лишь для того, чтобы сфотографироваться с ним, а затем проводить до следующего пункта назначения. В столицу России немец прибыл строго по расписанию — через месяц после начала пути. И тут выяснилось, что главная авантюра тысячекилометровой поездки на тракторе заключалась в том, что у Вирта не было билетов ни на один матч его любимой сборной Германии. Болельщик рассчитывал, что мир не без добрых людей, и не был разочарован: представители Департамента спорта и туризма города Москвы подарили отважному немцу билет на первый матч бундестим — со сборной Мексики. Мечта Губерта сбылась, а сам он стал одним из символов истинной преданности и любви к футболу.
Бразилец Томер Савойа: слово не воробей
Когда бразильский болельщик Томер Савойа собирался на чемпионат мира в Россию, то и не думал, что в одночасье станет одним из самых известных болельщиков мундиаля. В тот день в фан-зоне Ростова-на-Дону снимали ликующую толпу болельщиков, внезапно в кадр ворвался Томер и в восторге признался в любви России. Фраза, содержащая нецензурные выражения, стала мемом. Один из болельщиков выложил этот ролик в интернет, и Савойа в одночасье получил известность.
В итоге ролик с эмоциональным бразильцем посмотрело уже около 10 млн человек. Знаменитая фраза начала появляться на футболках, брелках и использоваться для татуировок. Томер вовсю пользуется обретенной популярностью: раздает интервью и даже записал песню, в которой признался в любви к России и ее жителям.
По словам бразильца, он хотел бы получить российский паспорт, чтобы остаться в стране — хозяйке чемпионата мира навсегда. Встревоженная мать Томера, услышав его песню, поинтересовалась, действительно ли он решил переселиться в Россию. Савойа успокоил ее, сказав, что свою страну любит не меньше и обязательно вернется после того, как сполна насладится российским гостеприимством.
Фанат говорит, что для бразильцев главное в футболе — страсть. По признанию Томера, он чувствовал эту страсть в российских болельщиках, когда они болели за свою национальную команду, которая боролась до конца и дошла до четвертьфинала домашнего мирового первенства.
Египтянин Мохамед Нуфал: в Россию на двух колесах
А вот приз за самый безумный способ добраться до места проведения чемпионата мира, несомненно, получил бы Мохамед Нуфал — 24-летний фотограф из Египта. Его национальная команда впервые за 28 лет пробивалась в финальную часть чемпионата мира по футболу. Нуфал — путешественник со стажем. Он решил лично поддержать свою сборную и отправиться в Россию, но в качестве транспортного средства избрал не традиционный самолет, а велосипед.
Египтянин стартовал 7 апреля из Каира, после чего добрался до столицы Иордании — Аммана. Так как его путь лежал через Сирию, где сейчас далеко не стабильная обстановка, велопутешественник принял решение не подвергать свою жизнь риску. И в результате изменил велосипеду, долетев до Болгарии на самолете.
В большинстве стран у Нуфала не было проблем с въездом. Узнав о намерениях отчаянного болельщика, министерства иностранных дел и спорта Египта помогли Нуфалу с визами, отправив ходатайства в страны, которые он указал в маршруте. Тем не менее его поездку чуть было не сорвали проблемы с визой на границе Украины, и египтянину вновь пришлось менять планы, лететь самолетом до Белоруссии, откуда он и продолжил свое велопутешествие.
Впечатлениями о поездке Мохамед делился в социальных сетях, рассказывая, как прекрасны страны, в которых он побывал по дороге на ЧМ-2018. Болельщик также признавался, что поездка вовсе не исчерпала его бюджет — в большинстве городов его принимали как дорогого гостя, представляя питание и ночлег.
К огромному сожалению Нуфала, сборная Египта не сумела выйти из группы на мировом первенстве, проиграв более сильным соперникам. Домой болельщик вернулся специальным рейсом вместе с национальной командой.
Михаил Личков
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