Японская команда борцов приехала в Дагестан на сбор (видео)

Японская команда борцов приехала в Дагестан на сбор (видео) Японская сборная по вольной борьбе в составе 4 спортсменов приехала в Дагестан на учебно-тренировочный сбор. Возглавляет команду тренер Кеничи Юмото . В прошлом известный спортсмен, он становился бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Однако бронзу не так давно заменили на серебряную медаль, поскольку занявший тогда второе место украинский борец спустя годы был дисквалифицирован за положительные допинг-пробы.

«В Дагестане мы впервые. Здесь без сомнения тренируются лучшие в мире борцы. Поэтому сбор с вашими спортсменами пойдет нам на пользу», — отметил Кеничи Юмото.

Из действующих борцов японской команды, приехавших в республику, выделяется также имя серебряного призера Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жайнеро Рея Хигучи. В Бразилии японец уступил только грузину Владимиру Хинчегашвили

Японских вольников в Дагестане встретили с радушием. Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев пригласил их попробовать лучшие блюда дагестанской кухни, хинкал и шашлык. Местная еда гостям пришлась по душе, как и тренировки дагестанских борцов.

Борцы Страны восходящего солнца побывали на махачкалинском пляже, бегали на гору Тарки-Тау, а тренировки проводят в спортшколе Садулаева и спортшколе имени Гамида Гамидова

В Дагестане японцы пробудут чуть более двух недель. 16 июля они подключатся к сбору дагестанских борцов в Центре олимпийской подготовки в Махачкале. Этот этап подготовки дагестанских вольников будет посвящен чемпионату России в Подмосковье.

Напомним, что ранее Дагестан посетили члены женской сборной Китая.