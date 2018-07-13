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Японская команда борцов приехала в Дагестан на сбор (видео)
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Японская команда борцов приехала в Дагестан на сбор (видео) 

Mirmol.ru 6 часов назад
Фото: Mirmol.ru
Японская команда борцов приехала в Дагестан на сбор (видео) Японская сборная по вольной борьбе в составе 4 спортсменов приехала в Дагестан на учебно-тренировочный сбор. Возглавляет команду тренер Кеничи Юмото. В прошлом известный спортсмен, он становился бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине.
Однако бронзу не так давно заменили на серебряную медаль, поскольку занявший тогда второе место украинский борец спустя годы был дисквалифицирован за положительные допинг-пробы.
«В Дагестане мы впервые. Здесь без сомнения тренируются лучшие в мире борцы. Поэтому сбор с вашими спортсменами пойдет нам на пользу», — отметил Кеничи Юмото.
Из действующих борцов японской команды, приехавших в республику, выделяется также имя серебряного призера Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жайнеро Рея Хигучи. В Бразилии японец уступил только грузину Владимиру Хинчегашвили.
Японских вольников в Дагестане встретили с радушием. Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев пригласил их попробовать лучшие блюда дагестанской кухни, хинкал и шашлык. Местная еда гостям пришлась по душе, как и тренировки дагестанских борцов.
Борцы Страны восходящего солнца побывали на махачкалинском пляже, бегали на гору Тарки-Тау, а тренировки проводят в спортшколе Садулаева и спортшколе имени Гамида Гамидова.
В Дагестане японцы пробудут чуть более двух недель. 16 июля они подключатся к сбору дагестанских борцов в Центре олимпийской подготовки в Махачкале. Этот этап подготовки дагестанских вольников будет посвящен чемпионату России в Подмосковье.
Напомним, что ранее Дагестан посетили члены женской сборной Китая.
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