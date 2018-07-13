«Локо» подписал Матеуша Понитку

Новичок «Локо» — не очередной трансфер, а лучшее решение для Обрадовича.

«Локомотив-Кубань» и в межсезонье верен своим принципам «развлекай или умри». Клуб зашифровал своё новое подписание и выложил в соцсети. Болельщики тут же принялись угадывать, что означают нечленораздельные буквы. Выяснилось, что шифром Цезаря зашифрованы города: Варшава — Гдыня — Остенде — Зелена Гура — Измир — Ла-Лагуна — Краснодар. Это места, в которых проходила (а теперь и пройдёт) карьера польского форварда Матеуша Понитки. И это очень интересно!

Кто такой Понитка?

Тот, кем для Краснодара не стал Йонас Мачюлис . И Марди Коллинс в лучшем виде. В 19 лет Понитка дебютировал в Евролиге за «Проком». В половине игр на его счету были двузначные показатели результативности, и уже тогда стало понятно, что паренёк не пропадёт. Помните сезон Евролиги 2015/16, когда в турнире играла «Зелена Гура»? Если да, то и Понитку вы вспомните без труда. Он чуть подрос и вернулся в лучший клубный турнир континента безоговорочно лучшим игроком своей команды. Понитка стал единственной причиной, почему скромный польский клуб одержал хотя бы две победы. Главный евросезон поляк закончил с цифрами 12 очков, 7,9 подбора, 2,2 передачи и 1,1 перехват.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале PolskiKoszpl. В 21 год Понитка стал самым полезным игроком польского Суперкубка, выиграл сам трофей, а уже в 22 выиграл Польскую лигу, вошёл в первую пятёрку турнира, попал во вторую пятёрку Еврокубка и получил титул главной молодой звезды.

После этого он ушёл в «Каршияку», заработал право на участие в очень звёздном турецком «олл старе» и даже выиграл с командой Интерконтинентальный кубок ФИБА. И если последний трофей слабо описывает крутость поляка, то вот ещё один факт: в прошлом сезоне, играя за «Тенерифе», Понитку выбрали во вторую пятёрку Лиги ACB. Ещё раз: речь про Лигу ACB. Он — лидер сборной Польши, и уже не первый год. Однозначно лучший игрок своего поколения. У него есть опыт игры в Евролиге и желание «доказать, что я могу играть против игроков, которые больше и опытнее меня». И ему всё ещё 24 года.

Зачем он «Локо»?

Давайте так: помимо очевидного. Потому что Матеуш, вообще-то, был бы полезен чуть ли не любой команде. Несмотря на то что Понитка зачастую может решить всё сам, он — именно командный игрок. Для Обрадовича, возможно, вообще идеальный, потому что серб любит ругаться даже тогда, когда «Локо» всё делает хорошо, но не так, как планировал коуч. С Пониткой в этом плане проблем возникнуть вообще не должно. Более того, он подойдёт и манере игры самого «Локо» при Обрадовиче. У поляка врождённое чувство кольца и невероятная уверенность в броске при очень солидной игре в обороне. Он способен сожрать любого, кто хотя бы посмотрит в сторону кольца его команды, и надо думать, что это одно из главных качеств, на которые в Краснодаре обратили внимание. И да, у Понитки железные нервы. Понимайте это в прямом смысле: железные.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале basketforum.rg. Например, в выездном для «Тенерифе» матче с «Барсой» поляк собрал статистику из 28 очков и 10 подборов, заработав индекс полезности 38. Он стал игроком недели, но это не самое важное. За два часа до игры у Матеуша Понитки умер дедушка — и вот тут проявился настоящий характер, обнажились железные нервы игрока.

Поляк агрессивно защищается и провоцирует соперника на потери, всегда готов убежать в отрыв, одинаково хорошо умеет пойти в проход и пальнуть издали при малейшей расслабленности опекуна. А ещё он может закрыть позиции защитников, вплоть до разыгрывающего. В баскетболе, который уже давно отошёл от привычных догм и заставляет игроков трансформироваться ежегодно, Понитка незаменим. Особенно его качества будут подчёркивать партнёры. Тот же Джонсон, которого «Локо» подписал первым в этом межсезонье, тоже не дурак бросить трёху, и вывод кого-то из игроков передней линии за дугу нужно будет кому-то реализовывать. Для этого у «Локо» теперь есть Матеуш Понитка.