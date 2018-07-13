Территориальная избирательная комиссия района Арбат города Москвы

Управа района Арбат города Москвы: последние новости

Городской транспорт перевез более 70 тысяч болельщиков после матча Португалия - Марокко

Волонтеры проконсультировали более 270 тысяч иностранцев в столичной подземке

Более двух тысяч иностранцев воспользовались специальным тарифом столичного велопроката