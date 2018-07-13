Территориальная избирательная комиссия района Арбат города Москвы 

ул. Арбат, д.40, стр.2, тел. 8-499-241-25-26 СОСТАВ КОМИССИИ
1 Вялых Ирина Михайловна
Председатель
2 Арифулова Лютфия Надимовна
Заместитель председателя
3 Коробьянц Артем Артурович
Секретарь
4 Белоцветов Михаил Андреевич
Член комиссии
5 Вышегородцева Виолетта Анатольевна
Член комиссии
6 Голубева Людмила Леонидовна
Член комиссии
Член комиссии
8 Киракосян Рустам Генрикович
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
11 Меркурьев Олег Петрович
Член комиссии
12 Трайгель Людмила Алексеевна
Член комиссии
13 Тугушева Валентина Александровна
Член комиссии
Член комиссии