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Территориальная избирательная комиссия района Арбат города Москвы
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Территориальная избирательная комиссия района Арбат города Москвы 

Управа района Арбат города Москвы 6 часов назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
ул. Арбат, д.40, стр.2, тел. 8-499-241-25-26  СОСТАВ КОМИССИИ
1  Вялых Ирина Михайловна
Председатель
2  Арифулова Лютфия Надимовна
Заместитель председателя
3  Коробьянц Артем Артурович
Секретарь
4  Белоцветов Михаил Андреевич
Член комиссии
5  Вышегородцева Виолетта Анатольевна
Член комиссии
6  Голубева Людмила Леонидовна
Член комиссии
Дмитриева Марина Юрьевна
Член комиссии
8  Киракосян Рустам Генрикович
Член комиссии
Котов Николай Денисович
Член комиссии
10  Лобанов Юрий Николаевич
Член комиссии
11  Меркурьев Олег Петрович
Член комиссии
12  Трайгель Людмила Алексеевна
Член комиссии
13  Тугушева Валентина Александровна
Член комиссии
14  Шапарин Антон Владимирович
Член комиссии
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