Режиссер: церемония закрытия чемпионата мира по футболу будет посвящена болельщикам

МОСКВА, 13 июля. / ТАСС /. Церемония закрытия чемпионата мира по футболу в России будет посвящена болельщикам, которые посещали матчи турнира. Об этом на пресс— конференции сообщил режиссер-постановщик церемонии Феликс Михайлов

Церемония закрытия турнира пройдет на московском стадионе «Лужники» в воскресенье, 15 июля перед финальным матчем, в котором встретятся сборные Франции и Хорватии. Начало встречи — 18:00 мск.

"Мы хотим устроить большой праздник не только футбола, но и тех людей, которые на протяжении месяца создавали потрясающую атмосферу. Этому мы и посвящаем церемонию. Все, что будет происходить на стадионе, будет подчинено радости и празднику, это будет благодарность людям на трибунах", — сказал Михайлов.

Он отметил, что во время церемонии будут продемонстрированы фотографии фанатов, которые посещали матчи чемпионата мира. В шоу примут участие американец Уилл Смит , который исполнил гимн турнира вместе с американским певцом Ники Джемом и албанской исполнительницей Эрой Истрефи.

"Каждого из артистов, которые появятся на поле, мы подадим интересно, по-разному, добавляя огня в общую атмосферу", — подчеркнул он.

Чемпионат мира стартовал в России 14 июня, матчи турнира принимали 11 городов.