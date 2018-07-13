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Включить голову, а не просто бежать: боец «Ратника» раскрыла секрет спортивных достижений
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Включить голову, а не просто бежать: боец «Ратника» раскрыла секрет спортивных достижений 

29.ru 6 часов назад
Фото: 29.ru
В  основном соревнования проходят в  выходные дни, поэтому со службой проблем
нет, говорит Эльвира
«Бег, лыжи, кошки» — сотрудница отряда специального назначения «Ратник» Эльвира Ружникова о своих хобби отвечает коротко. Девушка всего за четыре месяца доросла до первого разряда в спортивном ориентировании и поделилась с 29.ru секретом успеха.
— Привела сослуживица, была в отпуске, тренировалась к предстоящим лыжным гонкам на лыжах. Понравилось, что в ориентирование надо включать голову, а не просто бежать. Занимается лыжами, бегом, там просто бежать, а здесь одних ног мало. Это плюс. Также этот спорт носит военно-прикладной характер, помогает сдавать зачёты в военной части, — рассказывает Эльвира.
Впервые она приняла участие в соревнования по ориентированию в марте этого года во время Беломорских игр. Разряд спортсменке присвоили после недавних состязаний под Онегой — здесь по итогам двух дней военнослужащая стала четвертой.
Пять километров по болотам и холмам Эльвира пробежала наравне с опытными спортсменами
Спорт помогает Эльвире в службе, но сам путь к погонам был крайне непростым: она всегда мечтала служить, особенно — в конной милиции. Пыталась устроиться, но не брали. Однажды, решившись во время отдыха, написала письмо в военкомат Питера, в ответ получила адресам военкоматов Архангельска,. Придя туда в 18 лет, услышала совет — вообще отказаться от этой идеи.
Спустя три года пришла опять, ей сказали, что все «женские» должности заняты. Узнала, что знакомый служит в отряде «Ратник», он и посоветовал ей прийти на приём к командиру. Офицер предложил не самый простой вариант — ехать в Чеченскую республику, там были открытые вакансии. Служила Эльвира в Чечне 4,5 года наравне с мужчинами. После перевелась в «Ратник», на малую родину. О перспективах службы девушке говорить сложно — в части ограниченное количество женских должностей.
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