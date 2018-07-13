Воспитанниц «Чертанова» отобрали в юниорскую сборную России для участия в международном турнире

Десять воспитанниц футбольной школы «Чертаново» были отобраны для участия в международном турнире стран БРИКС в составе юниорской сборной России. Об этом администрация учреждения сообщила на своем официальном сайте в четверг, 12 июля.

С 18 по 22 июля в Южно-Африканской республике развернется турнир в рамках Спортивных игр стран БРИКС. Напомним, что БРИКС — это группа государств, включающая Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.

Первый матч состоится уже в среду, 19 июля, — российские спортсменки встретятся со сборной Индии.

Фото: Футбольная школа «Чертаново»

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/13/42743/