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Воспитанниц «Чертанова» отобрали в юниорскую сборную России для участия в международном турнире
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Воспитанниц «Чертанова» отобрали в юниорскую сборную России для участия в международном турнире 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 5 часов назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Десять воспитанниц футбольной школы «Чертаново» были отобраны для участия в международном турнире стран БРИКС в составе юниорской сборной России. Об этом администрация учреждения сообщила на своем официальном сайте в четверг, 12 июля.
С 18 по 22 июля в Южно-Африканской республике развернется турнир в рамках Спортивных игр стран БРИКС. Напомним, что БРИКС — это группа государств, включающая Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.
Всего десять футболисток районной академии вошли в состав юниорской сборной страны U-17, состоящей из девушек 2002 и 2003 годов рождения. «Чертановки» Татьяна Воронко, Камилла Абашилова, Светлана Елисеева, Анастасия Олегина, Анастасия Кулакова, Дарья Солонович, Анастасия Тренькина, Анастасия Говор, Наталья Трофимова и Екатерина Хромова отправились в ЮАР защищать честь России.
Первый матч состоится уже в среду, 19 июля, — российские спортсменки встретятся со сборной Индии.
Фото: Футбольная школа «Чертаново»
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/13/42743/
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