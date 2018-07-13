Ещё
Брайан Идову: Могу выйти на любой позиции в защите
Далее:
Читайте также:
Ещё

Брайан Идову: Могу выйти на любой позиции в защите 

Советский спорт 5 часов назад
Фото: Советский спорт
— Встретили очень хорошо и тепло. Юрий Сёмин пожелал удачи и сказал выкладываться на тренировках. Я поговорил с Коломейцевым. Саша рассказал про обстановку в команде и одноклубниках.
«Локомотив» объявил о подписании контракта с Идову
— На какой позиции тебе удобнее всего играть? — За последние несколько лет я играл на трех позициях: слева, справа и в центре обороны. Везде чувствую себя комфортно. Главное, выжимать из себя максимум и приносить пользу команде.
— Какие впечатления от чемпионата мира? — Только положительные. Уровень организации, стадионы — все супер! Досадно, что Нигерия не смогла выйти из группы. В матче с Аргентиной не дотерпели четыре минуты. Но у нас молодая команда. Этот опыт необходим для дальнейшего развития и пригодится на следующем чемпионате мира, — сказал игрок клубной пресс-службе.
Советский спорт: последние новости
Стало известно время матча за Суперкубок России между «Локомотивом» и ЦСКА Лука Модрич: Я бы поменял все свои титулы на кубок ЧМ-2018 Роберто Мартинес: В матче против Англии на поле выйдут все сильнейшие
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»153
Внешность спортсменки вызвала скандал на юниорском ЧМ66
Мутко попал в немилость ФИФА37
ФИФА высказалась о «сексизме» на ЧМ28
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине646
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение