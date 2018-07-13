Брайан Идову: Могу выйти на любой позиции в защите

— Встретили очень хорошо и тепло. Юрий Сёмин пожелал удачи и сказал выкладываться на тренировках. Я поговорил с Коломейцевым. Саша рассказал про обстановку в команде и одноклубниках.

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— На какой позиции тебе удобнее всего играть? — За последние несколько лет я играл на трех позициях: слева, справа и в центре обороны. Везде чувствую себя комфортно. Главное, выжимать из себя максимум и приносить пользу команде.

— Какие впечатления от чемпионата мира? — Только положительные. Уровень организации, стадионы — все супер! Досадно, что Нигерия не смогла выйти из группы. В матче с Аргентиной не дотерпели четыре минуты. Но у нас молодая команда. Этот опыт необходим для дальнейшего развития и пригодится на следующем чемпионате мира, — сказал игрок клубной пресс-службе.