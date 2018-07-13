Мацей Рыбус: Партнеры по «Локомотиву» шутили на счет ЧМ, но я не обижаюсь

Игрок рассказал о чемпионате мира, а также поведал о своем состоянии.

— Обидно, что сборная Польши так плохо сыграла на чемпионате мира. И болельщики, и сами футболисты ждали, что команда как минимум выйдет из группы. Сложно сказать, почему ничего не получилось. В отпуск после чемпионата мира уходил в плохом настроении. Но что об этом теперь говорить. Я вернулся в «Локомотив» и буду работать на благо команды.

— Как тебя встретили на сборах? — Шутили, в том числе и о чемпионате мира. Но я не обижаюсь. Соскучился по ребятам — у нас хороший коллектив. На сборе сейчас не все футболисты. Кто-то приедет позже, кто-то сменил клуб. Совсем скоро нам должны вручить золотые медали за победу в чемпионате России. С нетерпением жду этого момента.

— Когда выйдешь на поле в контрольных матчах? — С «Вольфсбергом» не сыграю. Пока рано выходить на поле. Нужно сначала провести несколько тренировок. Уже 17 числа буду готов, — сказал полузащитник клубной пресс-службе.