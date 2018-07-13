Ещё
Мацей Рыбус: Партнеры по «Локомотиву» шутили на счет ЧМ, но я не обижаюсь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мацей Рыбус: Партнеры по «Локомотиву» шутили на счет ЧМ, но я не обижаюсь 

Советский спорт 5 часов назад
Игрок рассказал о чемпионате мира, а также поведал о своем состоянии.
— Обидно, что сборная Польши так плохо сыграла на чемпионате мира. И болельщики, и сами футболисты ждали, что команда как минимум выйдет из группы. Сложно сказать, почему ничего не получилось. В отпуск после чемпионата мира уходил в плохом настроении. Но что об этом теперь говорить. Я вернулся в «Локомотив» и буду работать на благо команды.
— Как тебя встретили на сборах? — Шутили, в том числе и о чемпионате мира. Но я не обижаюсь. Соскучился по ребятам — у нас хороший коллектив. На сборе сейчас не все футболисты. Кто-то приедет позже, кто-то сменил клуб. Совсем скоро нам должны вручить золотые медали за победу в чемпионате России. С нетерпением жду этого момента.
— Когда выйдешь на поле в контрольных матчах? — С «Вольфсбергом» не сыграю. Пока рано выходить на поле. Нужно сначала провести несколько тренировок. Уже 17 числа буду готов, — сказал полузащитник клубной пресс-службе.
Напомним, сборная Польши под руководством Адама Навалки не смогла преодолеть групповой этап.
Советский спорт: последние новости
Стало известно время матча за Суперкубок России между «Локомотивом» и ЦСКА Лука Модрич: Я бы поменял все свои титулы на кубок ЧМ-2018 Роберто Мартинес: В матче против Англии на поле выйдут все сильнейшие
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»150
Внешность спортсменки вызвала скандал на юниорском ЧМ66
Мутко попал в немилость ФИФА37
ФИФА высказалась о «сексизме» на ЧМ28
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине646
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение