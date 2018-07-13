Мошенники теряют интерес к подделке российских банкнот

К такому выводу пришли специалисты Центробанка . За последнее время стали все реже выявлять фальшивые купюры на отечественном рынке. Данную тенденцию связывают, в первую очередь, с повышением качества и уровня защиты бумажных рублей. Немаловажную роль играет и улучшение финансовой грамотности россиян, что приводит к росту бдительности. На текущий момент по стране регистрируется всего восемь фальшивок на один миллион купюр.

"Цифры по поддельным банкнотам нас удовлетворяют, — отметила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова . — Есть единичные случаи, но я расцениваю это больше как исключение, а не правило — попытку выпускать фальшивые банкноты в нашей стране".

Вливается во всероссийский тренд и Саратовская область — с января по март текущего года в банковском секторе региона выявлено 80 поддельных купюр, что на четверть меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

"Наибольшее число подделок — 53 штуки — это банкноты номиналом 5000 рублей, — сообщили корреспонденту информационной службы «Саратов 24» в отделении по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка. — Также были обнаружены 26 фальшивых тысячерублевых и один сторублевый билет Банка России. Чаще всего поддельные деньги выявляются при совершении наличных расчетов в местах, оборудованных техническими средствами проверки банкнот на подлинность: банки, крупные торговые точки, почта, заправки".

Конечно, цифры внушают оптимизм. С другой стороны, информация о фальшивках далеко не всегда доходит до главного банка страны. Зачастую люди и организации предпочитают выбросить поддельную банкноту, чем выяснять отношения со стражами порядка.

"Мне дважды попадались фальшивки, — делится саратовчанка Анна. — Первый раз мне всучили поддельные сто рублей в Крытом рынке. Не рассматривая банкноту, убрала ее в кошелек, а через некоторое время решила попить кофе. Продавец сразу разглядела в ней копию, причем весьма плохого качества. Даже поразилась, как я сама не заметила очевидного. За напиток расплатилась другой купюрой, а эту порвала и выбросила. Возвращаться обратно в продуктовые ряды не стала, естественно, там бы сослались, что мне подсунули сторублевку в другом месте".

Через некоторое время девушке вновь пришлось столкнуться с фальшивкой. На этот раз Анне всучили более крупную банкноту — номиналом в тысячу рублей.

"Вторая подделка визуально оказалась более похожей на настоящую, — продолжает пострадавшая. — Обнаружила я, что это копия, довольно забавно. Деньги лежали в кармане, а поскольку стояла летняя жара, сильно вспотела, и одежда частично окрасилась в зеленый. Сначала не поняла источника цветового загрязнения, но, достав банкноты, обнаружила, что на одной «поплыли» краски. Поступила с ней также, как с предыдущей — отправила в мусорное ведро".

Сергею пришлось столкнуться с фальшивками благодаря матери. Пенсионерке всучили поддельную тысячную тоже на рынке. Однако пожилая женщина не хотела так просто расставаться с купюрой и задумала «передать ее другому».

"Мама показала мне банкноту и спросила совета, где ее лучше незаметно сбыть, — вспоминает Сергей. — Я ее отругал, сказав, что она сошла с ума, ведь за подобные манипуляции запросто можно угодить за решетку, и посоветовал выбросить подделку. Мама ни за что не соглашалась. Тогда пришлось принять кардинальные меры — выхватил фальшивку у нее из рук и порвал на месте. Она, конечно, покричала на меня, но потом успокоилась".

Не спешат повышать статистику выявления фальшивых денег не только граждане, но и магазины и даже коммерческие банки. Нередко если какая-то купюра вызывает у сотрудников сомнение, клиента вежливо просят дать взамен другую банкноту. Это намного проще, чем вызывать стражей порядка и участвовать в последующих разбирательствах, тем самым тратить время и нервы. Так что, наверняка, число фальшивок на отечественном рынке выше официальных данных Центробанка. И в любом случае, независимо от статистических данных, не стоит расслабляться и терять бдительность, дабы не стать жертвой мошенников.