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Четырехметрового футболиста из арматуры «прописали» в сквере «Молодежный»
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Четырехметрового футболиста из арматуры «прописали» в сквере «Молодежный» 

Казанский репортер 5 часов назад
В сквере «Молодежный» на улице Декабристов установлена фигура футболиста из груды железной арматуры высотой в 4 метра. Как ранее рассказывал «Казанский репортер», сделали футболиста по задумке инженера-строителя Марата Фахрутдинова. Какое-то время футболист-гигант стоял на родном полигоне — на улице Химической. Затем Фахрутдинов обратился к городским властям с просьбой найти для скульптуры другое место. Рядом с футболистов имеется табличка, где автор скульптуры говорит о ее идее. «Рожденный из пепла на задворках времени Под взгляды удивленных, отгребая прах и пыль Бытия осадков блеклых, избавившись от бремени Предстанет обновленный, как в момент создания мир»
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