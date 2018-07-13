Четырехметрового футболиста из арматуры «прописали» в сквере «Молодежный» 

В сквере «Молодежный» на улице Декабристов установлена фигура футболиста из груды железной арматуры высотой в 4 метра. Как ранее рассказывал «Казанский репортер», сделали футболиста по задумке инженера-строителя Марата Фахрутдинова. Какое-то время футболист-гигант стоял на родном полигоне — на улице Химической. Затем Фахрутдинов обратился к городским властям с просьбой найти для скульптуры другое место. Рядом с футболистов имеется табличка, где автор скульптуры говорит о ее идее. «Рожденный из пепла на задворках времени Под взгляды удивленных, отгребая прах и пыль Бытия осадков блеклых, избавившись от бремени Предстанет обновленный, как в момент создания мир»