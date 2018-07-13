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ХК «Лада» собралась в обновленном составе
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ХК «Лада» собралась в обновленном составе 

Волга Ньюс 5 часов назад
После медицинских процедур состоялось командное собрание, на котором с приветственным словом к игрокам обратились спортивный директор тольяттинской команды Владимир Кречин и тренерский состав во главе с Анатолием Емелиным. Помогать Анатолию Анатольевичу в сезоне 2018/19 будут не только Аркадий Андреев и Дмитрий Курошин, но и Александр Нестеров, который хорошо известен тольяттинским болельщикам. Тренером по физической подготовке назначен Сергей Медведев, сообщает официальный сайт клуба.
Состав «Лады» на предсезонный сбор:
Вратари: Павел Быков, Арсений Никоноров, Даниил Яковлев.
Защитники: Даниил Валиуллов, Дмитрий Возовик, Никита Громов, Роман Дубинин, Дмитрий Костромитин, Филипп Метлюк, Алексей Платонов, Иван Сухих, Игорь Усманов, Илья Шкибтан.
Нападающие: Егор Алексеев, Вячеслав Андрющенко, Игорь Бондырев, Юрий Головкин, Евгений Грошев, Михаил Железнов, Владимир Журавлёв, Семён Кизимов, Константин Майоров, Даниил Метлюк, Артурс Озолиньш, Иван Романов, Алексей Сыромятников, Александр Тимирёв, Станислав Чистов, Ринат Юмангулов.
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