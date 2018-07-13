Футболисты не участвовали в выборе капитана ФК «Тюмень»

Капитаном футбольного клуба «Тюмень» в новом сезоне ФНЛ будет полузащитник Иван Чудин . Об этом на предсезонной пресс-конференции в пятницу объявил сам футболист. Он объяснил, что в межсезонье состав серьезно обновился, проводить голосование с участием большого количества новичков, которые еще не очень хорошо знают костяк и друг друга, было бы нецелесообразно. Поэтому решение о назначении капитана принял тренерский штаб.

28-летний Иван Чудин играет за «Тюмень» с 2015 года. Начинал карьеру в дубле екатеринбургского «Урала» , выступал за «Горняк» из города Учалы, новокузнецкий «Металлург-Кузбасс», ульяновскую «Волгу», затем вернулся в «Урал», в составе которого провел один матч в премьер-лиге. Функции вице-капитанов возложены на Владимира Лешонка и Никиту Теленкова

Первый матч в новом чемпионате «Тюмень» проведет 17 июля на своем поле против калининградской «Балтики».

Фото с сайта ФК «Тюмень»