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Футболисты не участвовали в выборе капитана ФК «Тюмень»
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Футболисты не участвовали в выборе капитана ФК «Тюмень» 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Капитаном футбольного клуба «Тюмень» в новом сезоне ФНЛ будет полузащитник Иван Чудин. Об этом на предсезонной пресс-конференции в пятницу объявил сам футболист. Он объяснил, что в межсезонье состав серьезно обновился, проводить голосование с участием большого количества новичков, которые еще не очень хорошо знают костяк и друг друга, было бы нецелесообразно. Поэтому решение о назначении капитана принял тренерский штаб.
28-летний Иван Чудин играет за «Тюмень» с 2015 года. Начинал карьеру в дубле екатеринбургского «Урала», выступал за «Горняк» из города Учалы, новокузнецкий «Металлург-Кузбасс», ульяновскую «Волгу», затем вернулся в «Урал», в составе которого провел один матч в премьер-лиге. Функции вице-капитанов возложены на Владимира Лешонка и Никиту Теленкова.
Первый матч в новом чемпионате «Тюмень» проведет 17 июля на своем поле против калининградской «Балтики».
Фото с сайта ФК «Тюмень»
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