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Фредди Роуч обеспокоен: Мэнни Пакьяо лечился молитвами и морской водой
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Фредди Роуч обеспокоен: Мэнни Пакьяо лечился молитвами и морской водой 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Бывший тренер звёздного филиппинского ветерана Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) Фредди Роуч обеспокоен состоянием плеча экс-подопечного в преддверии его поединка против аргентинского панчера Лукаса Маттиссе (39-4, 36 КО), поскольку методы восстановления «Пакмэна» после травмы нельзя назвать традиционными.
«Я думаю и, чего уж скрывать, надеюсь, что Мэнни одержит победу, — «неожиданно» признаётся Фредди в интервью LA Times. — Но у Мэнни проблемы с плечом, которое он восстанавливал молитвами и плаванием в океане. Что ж, у океана есть целебные свойства, так что океан нравится мне больше молитв. Но хирург, который оперировал плечо Мэнни, озадачился и нахмурился, когда узнал, что тот восстанавливался молитвами и океанской водой. Так что, как по мне, плечо Пакьяо по-прежнему остаётся проблемой и представляет для него опасность».
Поединок Маттиссе-Пакьяо за принадлежащий Лукасу титул «обычного» чемпиона мира WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) состоится 14 июля в Малайзии.
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