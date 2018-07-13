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Саутгейт: мы ещё не утвердили стартового состава на матч с Бельгией
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Саутгейт: мы ещё не утвердили стартового состава на матч с Бельгией 

Чемпионат.com 15 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от предстоящего матча за третье место на чемпионате мира—2018 с Бельгией.
«Все игроки будут в прекрасном состоянии перед сезоном АПЛ. Важно, чтобы у них был психологический перерыв, но в физическом плане они все чувствуют себя отлично. Мы работали не покладая рук над этим. Зимний перерыв поможет клубам в еврокубках и уменьшит количество травм футболистов. Психологическая свежесть тоже важна. Есть миллионы теорий, почему мы не достигли успеха, но проблемы явно не в гостиницах и стадионах. О нас прекрасно заботились, всё было замечательно. Всё упирается в команду. Нам надо развиваться тактически и технически.
Я рад, что в Англии работают одни из самых успешных тренеров в Европе, в том числе Почеттино. Но всегда надо делать то, что соответствует собственным взглядам и идеям. Я часто шёл на компромисс со своими ценностями, но в сборной этого никогда не делал. Нам нужно продолжать улучшать свою игру, за последние восемь месяцев мы уже существенно продвинулись в этом плане. Игроки стали всё чётче ощущать. Задним числом мы все умнее, но решение вы принимаете из фактов, которыми располагаете. Иногда эти решения бывают правильными. Я чувствую себя хорошо, потому что много решений были правильными. Мы ещё не утвердили стартового состава на матч с Бельгией. У Триппьера случилась судорога, в какой-то момент он не смог играть. Это прошло через пару часов. Сейчас с ним всё нормально. Если бы он мог играть, то продолжил бы. Для нас потеря Триппьера стала серьёзным ударом, возможно, из-за этого в последние семь-восемь минут мы не смогли оказать должного давления на соперника», — передаёт слова Саутгейта корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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