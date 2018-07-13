Саутгейт: мы ещё не утвердили стартового состава на матч с Бельгией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от предстоящего матча за третье место на чемпионате мира—2018 с Бельгией.

«Все игроки будут в прекрасном состоянии перед сезоном АПЛ. Важно, чтобы у них был психологический перерыв, но в физическом плане они все чувствуют себя отлично. Мы работали не покладая рук над этим. Зимний перерыв поможет клубам в еврокубках и уменьшит количество травм футболистов. Психологическая свежесть тоже важна. Есть миллионы теорий, почему мы не достигли успеха, но проблемы явно не в гостиницах и стадионах. О нас прекрасно заботились, всё было замечательно. Всё упирается в команду. Нам надо развиваться тактически и технически.