Самарская команда стала победителем первенства России по футболу среди девочек 

Сборная Самарской области уверенно сыграла свои игры в группе и заняла второе место, уступив команде Москвы только по разнице мячей. В полуфинале наши девчонки обыграли победителя второй группы — команду Свердловской области (2:0).
В финале самарские спортсменки еще раз встретились с соперницами по группе — сборной Москвы. В серии пенальти победу одержали самарские футболистки. Тренеры команды: Галина Комарова, Наталья Мальчикова.
Лучшим вратарем турнира признана Арина Светлова (Самарская область), лучшим защитником турнира признана Полина Гусарова (Самарская область), лучшим игроком команды признана Алена Пономарева (Самарская область), сообщает министерство спорта Самарской области.