Самарская команда стала победителем первенства России по футболу среди девочек

Сборная Самарской области уверенно сыграла свои игры в группе и заняла второе место, уступив команде Москвы только по разнице мячей. В полуфинале наши девчонки обыграли победителя второй группы — команду Свердловской области (2:0).

В финале самарские спортсменки еще раз встретились с соперницами по группе — сборной Москвы. В серии пенальти победу одержали самарские футболистки. Тренеры команды: Галина Комарова , Наталья Мальчикова.