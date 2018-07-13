Капитан ФК «Тюмень»: я еще до начала ЧМ-2018 ставил на Францию

Руководство ФК «Тюмень» сегодня в ходе пресс-конференции, посвященной стартующему на следующей неделе чемпионату ФНЛ, дало свои прогнозы на исход финала и матча за третье место на чемпионате мира по футболу, который проходит в России. Директор клуба Александр Попов выразил уверенность в победе французов в финале над хорватами, а также предрек успех сборной Бельгии в игре за «бронзу» против англичан.

Старший тренер команды Евгений Маслов обратил внимание, что многие прогнозы на этом чемпионате уже не сбылись.

«Прогнозы — дело неблагодарное. Немногие полагали, что Хорватия пройдет Англию, — заметил он. — Поэтому скажу, что в финале шансы команд 50 на 50. Что касается матча за третье место, то думаю, что Бельгия победит».

Капитан сибиряков Иван Чудин заявил, что еще до начала чемпионата мира предполагал успешное выступление подопечных Дидье Дешама.

«Я уже тогда ставил на Францию. Они уже в финале, и я буду переживать за эту команду. Думаю, что именно они победят. А в матче за третье место предпочтение отдам бельгийцам», — признался футболист.

Напомним, матч за третье место между сборными Бельгии и Англии состоится 14 июля в Санкт-Петербурге. Франция и Хорватия разыграют звание чемпиона 15 июля в столичных «Лужниках». Для французов это третий выход в финал чемпионата мира (первые два были в 1998 и 2006 годах). Хорваты сыграют в финале впервые в своей истории.