Вологодские арбитры будут судить футбольные матчи в Африке

Футбольные арбитры Вологодчины допущены к судейству матчей Профессиональной футбольной лиги. Сразу 6 человек были рекомендованы областной федерацией футбола для обслуживания игр второго дивизиона и молодежного чемпионата.

Вологжане Александр Музыченко, Артем Смолин, Артем Харин, Евгений Кудряшов , Юрий Ярушкин и Андрей Шульгин удачно прошли судейские сборы в Москве и Костроме. Хорошая работа вологжан помогла получить им место арбитров в Премьер-лиге и на линии футбольного поля.

«Я буду обслуживать матчи Профессиональной футбольной лиги в качестве ассистента судьи, а также молодёжную Премьер-лигу в качестве главного судьи. Рад, что представляю Вологду и наш регион, и надеюсь, это всего лишь небольшой шаг на нашей карьерной лестнице», — говорит Артем Харин.

Вологодские арбитры сдали нормативы по физической подготовке и экзамен по знанию теории футбола, разобрали спорные моменты матчей от уровня еврокубков до чемпионата страны африканского континента.