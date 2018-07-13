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Вологодские арбитры будут судить футбольные матчи в Африке
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Вологодские арбитры будут судить футбольные матчи в Африке 

Вологда.рф 4 часа назад
Футбольные арбитры Вологодчины допущены к судейству матчей Профессиональной футбольной лиги. Сразу 6 человек были рекомендованы областной федерацией футбола для обслуживания игр второго дивизиона и молодежного чемпионата.
Вологжане Александр Музыченко, Артем Смолин, Артем Харин, Евгений Кудряшов, Юрий Ярушкин и Андрей Шульгин удачно прошли судейские сборы в Москве и Костроме. Хорошая работа вологжан помогла получить им место арбитров в Премьер-лиге и на линии футбольного поля.
«Я буду обслуживать матчи Профессиональной футбольной лиги в качестве ассистента судьи, а также молодёжную Премьер-лигу в качестве главного судьи. Рад, что представляю Вологду и наш регион, и надеюсь, это всего лишь небольшой шаг на нашей карьерной лестнице», — говорит Артем Харин.
Вологодские арбитры сдали нормативы по физической подготовке и экзамен по знанию теории футбола, разобрали спорные моменты матчей от уровня еврокубков до чемпионата страны африканского континента.
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