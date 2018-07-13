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​Министр спорта Самарской области: «Крылья Советов» хотят начать сезон на «Самара-Арене»
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​Министр спорта Самарской области: «Крылья Советов» хотят начать сезон на «Самара-Арене» 

Евро-футбол.Ру 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин заявил, что «Крылья Советов» планируют выступать на «Самара-Арене», построенной к ЧМ-2018. По словам Шляхтина, клуб сейчас договаривается о том, чтобы начать сезон на новой арене.
"Сложно комментировать ситуацию с «Ростовом», но не думаю, что у ростовчан будут проблемы со стадионом. Что касается арены в Самаре, то работа ведется, сейчас «Крылья Советов» договариваются о том, чтобы начать сезон на «Самара-Арене». Команда, конечно, собирается выступать на новой арене", — сказал Шляхтин.
По информации privet-rostov.ru, «Ростов» откажется от аренды «Ростов Арены», построенной специально для ЧМ-2018, из-за неподъемной платы за аренду. Однако, по словам министра по физической культуре и спорту Ростовской области Самвела Аракеляна, «Ростов-Арена» остаётся домашним стадионом команды перед стартом сезона.
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