​Министр спорта Самарской области: «Крылья Советов» хотят начать сезон на «Самара-Арене»

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин заявил, что «Крылья Советов» планируют выступать на «Самара-Арене», построенной к ЧМ-2018. По словам Шляхтина, клуб сейчас договаривается о том, чтобы начать сезон на новой арене.

"Сложно комментировать ситуацию с «Ростовом», но не думаю, что у ростовчан будут проблемы со стадионом. Что касается арены в Самаре, то работа ведется, сейчас «Крылья Советов» договариваются о том, чтобы начать сезон на «Самара-Арене». Команда, конечно, собирается выступать на новой арене", — сказал Шляхтин.