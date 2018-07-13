Глава региона вручил награды отличившимся во время ЧМ-2018 полицейским

Памятными знаками «За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре» отметили как местных полицейских, так и командированных сюда из других регионов. Охранять общественный порядок во время мундиаля в Самаре помогали полицейские из Республики Башкортостан, Пермского края, Оренбургской области.

Также в Самаре работали стражи порядка из Жигулевска, Кинеля, Большечерниговского и Красноармейского районов. Награду от главы региона получил и начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников

"В обеспечении безопасности при проведении чемпионата мира по футболу в Самарской области вы внесли решающую роль. Огромная работа проделана. Отдельно хочу отметить четкую организацию несения службы и отдыха", — отметил Дмитрий Азаров

Руководитель Самарской области отметил слаженные и корректные по отношению к болельщикам действия полицейских во время пиковых нагрузок в фанзоне в дни матчей с участием сборной России.

"Несмотря на напряжение, вам удалось выполнить все требования, и, что самое главное, обеспечить безопасность людей. То, что гости на территории региона чувствовали себя комфортно, сложилось ощущение полного гостеприимства и безопасности — результат вашей работы", — резюмировал глава региона.

По словам начальника управления организации охраны общественного порядка МВД по Республике Башкортостан Рамиля Ахкямова, охрана общественного порядка во время мундиаля — это бесценная практика.

"Колоссальный опыт участвовать в таком масштабном мероприятии с большим количеством болельщиков, пребывавших в фанзону. В фанзоне мы дежурили практически в круглосуточном режиме, посменно, — сказал полицейский. — Чемпионат прошел в атмосфере дружелюбия, эксцессов не было. Самарском регионе все было организовано на высоком профессиональном уровне".

Рамиль Ахкямов рассказал, что руководство ГУ МВД по Самарской области устроило для коллег из других регионов экскурсии по Самаре и области. «Самара изменилась в лучшую сторону», — заметил он.