«Рубин» объявил об уходе Бергстрема

Шведский защитник Эмиль Бергстрем покинул «Рубин», сообщает пресс-служба казанского клуба. Контракт с 25-лнетним игроком расторгнут по обоюдному согласию. Бергстрем перешел в «Рубин» в фервале 2016 года из шведского «Юргордена». В общей сложности за казанский клуб он провел 17 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Последние полтора года он выступал за швейцарский «Грассхоппер» на правах аренды.

Эмиль Бергстрём покидает «Рубин»🔚 Контракт со шведским защитником расторгнут по обоюдному согласию. Мы благодарим Эмиля за время проведённое в нашем клубе и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!✊ Thanks for everything, @Bergstrom_Emil! pic.twitter.com/hju8zEkCEl

— «Рубин» Казань (@fcrk) 13 июля 2018 г.

