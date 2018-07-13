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«Рубин» объявил об уходе Бергстрема
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«Рубин» объявил об уходе Бергстрема 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: Soccer News
Шведский защитник Эмиль Бергстрем покинул «Рубин», сообщает пресс-служба казанского клуба. Контракт с 25-лнетним игроком расторгнут по обоюдному согласию. Бергстрем перешел в «Рубин» в фервале 2016 года из шведского «Юргордена». В общей сложности за казанский клуб он провел 17 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Последние полтора года он выступал за швейцарский «Грассхоппер» на правах аренды.
Эмиль Бергстрём покидает «Рубин»🔚 Контракт со шведским защитником расторгнут по обоюдному согласию. Мы благодарим Эмиля за время проведённое в нашем клубе и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!✊ Thanks for everything, @Bergstrom_Emil! pic.twitter.com/hju8zEkCEl
— «Рубин» Казань (@fcrk) 13 июля 2018 г.
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