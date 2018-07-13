Черданцев и Розанов прокомментируют финал ЧМ-2018 

Финальную игру чемпионата мира по футболу на телеканале «Матч» прокомментируют Юрий Розанов и Георгий Черданцев.
В финале мирового первенства встретятся сборные Франции и Хорватии. Матч состоится 15 июля в столице России на стадионе «Лужники» и начнётся в 18:00 по московскому времени.
На общедоступном канале «Россия 1» игру будет комментировать Владимир Стогниенко.
Поединок за третье место между национальными командами Бельгии и Англии также будет показан в прямом эфире. На нём будут работать Тимур Журавель и Александр Шмурнов. Встреча состоится 14 июля в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и начнётся в 17:00 по московскому времени.