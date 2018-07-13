Черданцев и Розанов прокомментируют финал ЧМ-2018

Георгий Черданцев. Финальную игру чемпионата мира по футболу на телеканале «Матч» прокомментируют Юрий Розанов

В финале мирового первенства встретятся сборные Франции и Хорватии. Матч состоится 15 июля в столице России на стадионе «Лужники» и начнётся в 18:00 по московскому времени.

На общедоступном канале «Россия 1» игру будет комментировать Владимир Стогниенко