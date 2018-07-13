Ещё
Черданцев и Розанов прокомментируют финал ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черданцев и Розанов прокомментируют финал ЧМ-2018 

Чемпионат.com 3 часа назад
Финальную игру чемпионата мира по футболу на телеканале «Матч» прокомментируют Юрий Розанов и Георгий Черданцев.
В финале мирового первенства встретятся сборные Франции и Хорватии. Матч состоится 15 июля в столице России на стадионе «Лужники» и начнётся в 18:00 по московскому времени.
На общедоступном канале «Россия 1» игру будет комментировать Владимир Стогниенко.
Поединок за третье место между национальными командами Бельгии и Англии также будет показан в прямом эфире. На нём будут работать Тимур Журавель и Александр Шмурнов. Встреча состоится 14 июля в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и начнётся в 17:00 по московскому времени.
Чемпионат.com: последние новости
Витсель: думаю, сборная Франции победит в финале ЧМ-2018 Самые сексуальные футболисты чемпионата мира 2018. Рейтинг Марии Кравченко Лучшие матчи чемпионатов мира. Финал 1966 года, видео
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»139
Внешность спортсменки вызвала скандал на юниорском ЧМ65
Мутко попал в немилость ФИФА37
ФИФА высказалась о «сексизме» на ЧМ26
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине646
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение