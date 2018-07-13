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«Анжи» снова отдал Карасева в аренду «СКА-Хабаровск»
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«Анжи» снова отдал Карасева в аренду «СКА-Хабаровск» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Полузащитник «Анжи» Павел Карасев продолжит карьеру в «СКА-Хабаровске», информирует официальный сайт махачкалинского клуба.
Карасев перешел в «Анжи» перед сезоном-2017/18. Сыграв четыре матча, он был отдан в аренду в «СКА-Хабаровск», в котором провел весь остальной сезон. После завершения договора Карасев присоединился к «Анжи» и тренировался вместе с командой в Кисловодске. Полузащитник вновь будет защищать цвета «СКА-Хабаровска» на правах аренды до окончания сезона.
В своей карьере Карасев кроме «Анжи» и «СКА-Хабаровска» выступал за «Локомотив-2» и «Химик».
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