«Анжи» снова отдал Карасева в аренду «СКА-Хабаровск»

Полузащитник «Анжи» Павел Карасев продолжит карьеру в «СКА-Хабаровске», информирует официальный сайт махачкалинского клуба.

Карасев перешел в «Анжи» перед сезоном-2017/18. Сыграв четыре матча, он был отдан в аренду в «СКА-Хабаровск», в котором провел весь остальной сезон. После завершения договора Карасев присоединился к «Анжи» и тренировался вместе с командой в Кисловодске. Полузащитник вновь будет защищать цвета «СКА-Хабаровска» на правах аренды до окончания сезона.

В своей карьере Карасев кроме «Анжи» и «СКА-Хабаровска» выступал за «Локомотив-2» и «Химик».