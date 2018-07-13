В южноуральском городе началась борьба за кресло мэра. Прежний — еще не ушел

Говорят, военный город Чебаркуль становится все больше похож на поле боя: начинается битва за кресло мэра. Местные элиты вовсю обсуждают кандидатуры возможных преемников действующего главы города Сергея Ковригина. По слухам, уже этим летом он может покинуть свой служебный кабинет навсегда. В числе одного из основных претендентов на заветный пост называют исполняющего обязанности замглавы по городскому хозяйству Юрия Заневского. Он переехал в Чебаркуль и Агаповского района еще осенью прошлого года.

Комментарий: мы его не примем

«Заневский так долго работает в статусе и.о. потому, что мы никак не согласовываем его кандидатуру. Он же публично, в присутствии населения говорит, что весь депутатский корпус надо мочить, — рассказал «ФедералПресс» депутат районного собрания Александр Кузнецов . — Мы его никогда не согласуем. Лучше депутатские удостоверения оставим. Что касается главы, то мы думаем, как на собрании в августе расторгнуть с ним трудовой контракт. Словом, август и сентябрь у нас будут очень интересными».

Фото: сайт губернатора Челябинской области.