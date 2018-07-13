«Будет миллион, приду и к тебе». Дэдпул и Дзюба передали послание Кокорину 

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба записал видеообращение к одноклубнику форварду Александру Кокорину.
«Кокорыч, короче тут пообщался с близкими, перетер со всем Марвелом и вообще со всеми. Короче тут тебе послание небольшое», — говорит Дзюба, сидя в машине.
Затем в кадре появляется человек в костюме Дэдпула (персонаж комиксов Marvel) и говорит: «Кокорыч, будет миллион, приду и к тебе».
Дзюба после успешной игры на чемпионате мира — 2018 достиг отметки 1 млн подписчиков в «Инстаграме». Человек в костюме Дэдпула поздравил футболиста с этим достижением.
твит в машине Дзюбы передал послание Кокорину