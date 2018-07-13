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Черчесов может возглавить клуб бундеслиги
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Черчесов может возглавить клуб бундеслиги 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Удачное выступление сборной России на чемпионате мира-2018 привлекло внимание к главному тренеру команды Станиславу Черчесову ряда клубов. Контракт 54-летнего специалиста с РФС заканчивается 31 июля. Как стало известно «СЭ», интерес к Черчесову проявляет одна из команд бундеслиги. Речь не идет о коллективе из разряда топ.
Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. На чемпионате мира-2018 команда дошла до 1/4 финала, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).
Подробности: Черчесов и сборная: каким будет новый контракт?
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