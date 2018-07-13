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Жителя Белгорода оштрафовали за кибератаки на сайт ФСБ
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Жителя Белгорода оштрафовали за кибератаки на сайт ФСБ 

Говорит Москва 2 часа назад
По версии следствия, которую приводит «Газета.Ru», речь идёт о «вредоносных воздействиях типа „SQL-инъекция“.
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