ФК «Ротор» пока не договорился о выступлении на «Волгоград-Арене» из-за цены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. / ТАСС /. Клуб «Ротор» считает завышенной цену за проведение домашних матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на «Волгоград-Арене». Об этом ТАСС по телефону рассказал генеральный директор волгоградской команды Андрей Рекечинский.

На «Волгоград-Арене» прошло четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу: Англия — Тунис (2:1), Нигерия — Исландии (2:0), Саудовская Аравия — Египет (2:1), Польша — Япония (1:0). Первый домашний матч «Ротора» запланирован на 22 июля, команда сыграет с «Лучом» из Владивостока.

"В финансовом плане относительно выступления на новом стадионе у нас не все хорошо — цена слишком высокая. Мы хотим выступать на новой арене, но за адекватную сумму. Назвать ее не могу, однако она очень большая. Конечно, цена меньше, чем 12 миллионов рублей за матч, но все равно слишком завышена", — считает Рекечинский.

"Пока мы ведем переговоры. Думаю, сможем договориться о снижении цены и решим вопрос на следующей неделе вопрос", — заключил собеседник ТАСС.

В завершившемся сезоне ФНЛ «Ротор» занял 17-е место и, согласно регламенту соревнований, должен был вылететь в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Однако из-за проблем клубов ПФЛ с лицензиями волгоградская команда сохранила прописку в ФНЛ на следующий сезон. Первый тур сезона-2018/19 стартует 17 июля.