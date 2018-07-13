19 июля пройдет презентация о трансляции ЧМ-2018 для незрячих и слабовидящих болельщиков

По окончанию чемпионата мира Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС (КСРК ВОС) и официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых («Радио ВОС») проводят итоговую презентацию, посвященную трансляциям матчей ЧМ-2018 с тифлокомментарием для незрячих и слабовидящих болельщиков. В ее рамках пройдет встреча болельщиков со спортивными комментаторами «Радио ВОС», работающими во время трансляций, а также с представителями автономной некоммерческой организации «Оргкомитет-2018», телеканала «Матч ТВ», радиостанции «Спорт FM» и компании «Синтерра Медиа».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) выдала вещательную лицензию Культурно-спортивному реабилитационному комплексу Всероссийского общества слепых (КСРК ВОС) для официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых («Радио ВОС») на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу 2018 с тифлокомментарием на русском языке. В период проведения мундиаля в прямом эфире «Радио ВОС» прозвучала 31 трансляция из 9 городов России.

Незрячие и слабовидящие болельщики следили за ходом игры дома, включив «Радио ВОС» через персональный компьютер, ноутбук или планшет, а также непосредственно на стадионе, воспользовавшись мобильным приложением «Радио ВОС» для платформ iOS и Android. В качестве комментаторов выступили журналисты и ведущие «Спорт FM» Дмитрий Дерунец , Роман Вагин, Роман Мазуров , Дмитрий Сачков, Александр Сафронов , ведущий программ «Матч ТВ» Филипп Кудрявцев и другие. Всего за время мундиаля матчи с тифлокомментарием посредством «Радио ВОС» прослушало более 3000 незрячих и слабовидящих болельщиков по всей России. Многие из них присылали письма со словами благодарности: «Спасибо огромное „Радио ВОС“ за такую инициативу. Сидим на стадионе, слушаем трансляцию через приложение и все замечательно», — написала в WhatsApp мама тотально незрячего подростка Анастасия Домбровская.

Мероприятие состоится 19 июля в 16:00 по адресу: г. Москва, ул. Куусинена, д. 19а (здание КСРК ВОС). Организаторы просят сообщить о визите до 17:00 17 июля 2018 года.