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Мутко запретили фотографироваться с Инфантино
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Мутко запретили фотографироваться с Инфантино 

News.ru 2 часа назад
Зампреда правительства и многолетнего куратора подготовки России к Чемпионату мира по футболу Виталия Мутко признали нежелательным лицом для имиджа ФИФА. Ему рекомендовали не фотографироваться на мундиале и не появляться рядом с Инфантино.
Руководство и менеджеры ФИФА не захотели ассоциироваться с Виталием Мутко, который связан с крупным допинговым скандалом. Ему порекомендовали не делать фотографий на матчах и не появляться рядом президентом ФИФА, сообщает BBC со ссылкой на свои источники.
«В ФИФА сказали, знаете, мы не хотим с ним ассоциироваться. Дворкович хорошо знает английский, аккуратный, не будет по 20 минут с журналистами о допинге говорить. Мутко весь чемпионат не светится», — сказал один из источников.
Ранее News.ru писал, что Виталий Мутко мечтает раздарить российским клубам стадионы, построенные к Чемпионату мира. По мнению зампреда правительства, следует отдать стадионы даже «маломощным» клубам, которые не в состоянии содержать спортивные арены на свои средства.
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