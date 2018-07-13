Мутко запретили фотографироваться с Инфантино

Зампреда правительства и многолетнего куратора подготовки России к Чемпионату мира по футболу Виталия Мутко признали нежелательным лицом для имиджа ФИФА. Ему рекомендовали не фотографироваться на мундиале и не появляться рядом с Инфантино.

Руководство и менеджеры ФИФА не захотели ассоциироваться с Виталием Мутко, который связан с крупным допинговым скандалом. Ему порекомендовали не делать фотографий на матчах и не появляться рядом президентом ФИФА, сообщает BBC со ссылкой на свои источники.

«В ФИФА сказали, знаете, мы не хотим с ним ассоциироваться. Дворкович хорошо знает английский, аккуратный, не будет по 20 минут с журналистами о допинге говорить. Мутко весь чемпионат не светится», — сказал один из источников.

Ранее News.ru писал, что Виталий Мутко мечтает раздарить российским клубам стадионы, построенные к Чемпионату мира. По мнению зампреда правительства, следует отдать стадионы даже «маломощным» клубам, которые не в состоянии содержать спортивные арены на свои средства.