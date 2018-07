Неймар пожелал удачи Мбаппе и Ракитичу в финале ЧМ-2018

Нападающий сборной Бразилии Неймар пожелал удачи форварду сборной Франции Кильяну Мбаппе и полузащитнику сборной Хорватии Ивану Ракитичу в финале чемпионата мира-2018.

"Мои друзья, Кильян Мбаппе и Иван Ракитич, все знают, как тяжело добраться до финала. Теперь наслаждайтесь и получайте удовольствие, это того стоило. Я очень рад за вас двоих. Очень приятно видеть реакцию французов и хорватов.

Не отрицаю, что хотел бы быть вместо одного из вас в финале, но в этот раз не смог. Оставил это для Катара. Надеюсь, вам понравится воскресный вечер. Вне зависимости от результата вы уже чемпионы. Я горжусь тем, что вы мои друзья. И весь футбольный мир должен гордиться этим финалом", — написал Неймар в Инстаграме.

Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча — начало в 18.00 (время московское)

Meus amigos @k.mbappe29 e @ivanrakitic … Nós sabemos como foi duro para vocês chegarem até aqui, agora desfrutem e se divirtam, pois valeu a pena. Estou muito feliz por vocês dois e me emociono vendo a reação dos torcedores dos seus países, França e Croácia, comemorando muito este feito. Não nego, gostaria de estar com um de vocês dentro de campo, mas nesta Copa não deu. Ficou para o Catar… Fico aqui na torcida pelo meu «Golden Boy» e pelo meu parceiro de Barcelona. Espero que vocês se divirtam muito no Domingo, sem esquecer que é uma competição e que independente do resultado vocês já são campeões. Que vocês dois levem aos seus companheiros de elenco meu desejo de uma excelente partida de futebol. Tenho muito orgulho de ter vocês como amigos e o mundo do futebol deve se orgulhar dessa grande final. Boa sorte!

