Владислав Радимов: Мне все равно, кто станет бронзовым призером чемпионата мира

— Будет логично, если и Роберто Мартинес , и Гарет Саутгейт дадут проявить себя тем футболистам, которые имели минимальное количество игрового времени на этом мундиале. Усталость, повреждения — все это послужит поводом для того, чтобы команды вышли на матч за третье место в полурезервных составах. Матч за бронзовые медали престижен, но не настолько, как финал. Поэтому резервным игрокам необходимо выйти на поле и показать себя. Владислав Радимов : Сборная Франции является фаворитом финала чемпионата мира Кому удастся это лучше всего? Как говорится, это матч на три результата: здесь может быть все что угодно. Не могу отдать предпочтение ни бельгийской сборной, ни английской. Мне все равно, кто станет бронзовым призером чемпионата мира, — цитирует Радимова «Газета.Ru» Добавим, что встреча состоится 15 июля на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени.