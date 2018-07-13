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Владислав Радимов: Мне все равно, кто станет бронзовым призером чемпионата мира
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Владислав Радимов: Мне все равно, кто станет бронзовым призером чемпионата мира 

Советский спорт 2 часа назад
— Будет логично, если и Роберто Мартинес, и Гарет Саутгейт дадут проявить себя тем футболистам, которые имели минимальное количество игрового времени на этом мундиале. Усталость, повреждения — все это послужит поводом для того, чтобы команды вышли на матч за третье место в полурезервных составах. Матч за бронзовые медали престижен, но не настолько, как финал. Поэтому резервным игрокам необходимо выйти на поле и показать себя.
Владислав Радимов: Сборная Франции является фаворитом финала чемпионата мира
Кому удастся это лучше всего? Как говорится, это матч на три результата: здесь может быть все что угодно. Не могу отдать предпочтение ни бельгийской сборной, ни английской. Мне все равно, кто станет бронзовым призером чемпионата мира, — цитирует Радимова «Газета.Ru».
Добавим, что встреча состоится 15 июля на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени.
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