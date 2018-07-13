Виталий Мутко: Все решения по Дому народов России приняты

«Наша страна продемонстрировала всему миру единство народов, культуру гостеприимства, радушный прием. Это настоящий праздник футбола, наполненный неповторимой атмосферой дружбы народов», — заявил Магомедсалам Магомедов

Отметил он и положительные перемены в поведении болельщиков — никаких столкновений, в том числе на межнациональной почве, не наблюдается.

В связи с формированием нового состава правительства произошли изменения и в составе президентского совета по межнациональным отношениям. Вместо Александра Хлопонина в совет в статусе зампреда включен Виталий Мутко , к полномочиям которого помимо строительства относятся вопросы межнациональных отношений и региональной политики.

"Эффективность государственной национальной политики в первую очередь зависит от ее реализации на местах, в субъектах Федерации, и хорошо, что эти сферы в одних руках, что называется", — заметил Магомедов.

На заседании обсуждались текущие вопросы развития межнациональных отношений. Обсуждалась подготовка новой редакции Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года.

"Она реализуется уже шестой год, естественно, за это время произошли изменения, состояние межнациональных отношений в нашей стране заметно улучшилось", — считает Магомедов.

Корректировка документа требуется и в связи с новым майским указом президента, одной из задач национального проекта в сфере образования является «воспитание гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций». Правительству до 1 октября необходимо представить президенту уже разработанные национальные проекты, напомнил в этой связи Мутко. Работа будет вестись не в закрытом режиме, а в диалоге с представителями общественности, заверил вице-премьер, это важно для всех сфер, но особенно для таких тонких, как межнациональные отношения.

"Гуманитарная сфера — это не техническая. Здесь какую-то ошибку допустил — можно потом получить большие проблемы", — добавил он.

Члены совета также обсудили исполнение поручений президента, в том числе создание Дома народов России (дома дружбы народов существуют на региональном уровне, а на федеральном уровне — нет).

"Это важно для поддержки стимулирования деятельности федеральных национальных культурных автономий, межнациональных общественных объединений", — подчеркнул Магомедов.

"Все решения приняты, — заявил Мутко. — Здание принадлежит федеральной структуре, на следующей неделе мне представят график передачи". Кроме того, есть поручение президента относительно разработки закона о социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан. Как рассказал Мутко, работа над документом в правительстве ведется.

"Там много разных позиций, мы закон доработаем в правительстве и вместе с вами обязательно посмотрим", — пообещал он членам совета. Отреагировал вице-премьер и на предложение возобновить работу межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных отношений в правительстве РФ . По словам Магомедова, этот формат взаимодействия необходим «для исполнения поручений президента, носящих межведомственный характер».

"Рабочую группу реанимируем", — заверил Мутко.

Отвечая на вопрос «РГ» о приоритетах в этой сфере, Виталий Мутко отметил, что в целом многие вопросы решаются в разрезе социально-экономического развития, выравнивания качества жизни в регионах. При этом, добавил он, также необходимо решать «вопросы, связанные с поддержкой самобытности народов и, конечно, малочисленных народов».