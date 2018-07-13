Тренер сборной Бельгии Мартинес: мы хотим вдохновлять следующие поколения

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес поделился мнением о том, что его команда может быть признана самой зрелищной на чемпионате мира 2018 года, а его подопечный Эден Азар — лучшим игроком турнира.

«Ясно, кто мы и как хотим играть. У нас концепция атакующей команды, и мы хотим вдохновлять следующие поколения. Мы думаем о том, чтобы они смотрели и понимали, что их ждёт в дальнейшем. Нам приятно комбинировать, играть красиво, проводить работу над ошибками. Будем играть типично по-бельгийски», — заявил Мартинес на пресс-конференции.

Он отметил, что полузащитник команды Азар является одним из универсальных и разносторонних игроков.

«Он способен разобраться один в один, понимает, как взламывать оборону, у него отличная психология и прекрасный характер. Он способен в одиночку создать момент и реализовать его, но при этом является командным футболистом. С таким уровнем зрелости он может стать лидером любого нового проекта, в который перейдёт», — подчеркнул Мартинес.

Ранее полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель назвал фантастическими все стадионы, на которых его команда играла в России.