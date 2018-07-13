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В полуминутном ролике тюменец показал, как изменился наш город за 30 лет
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В полуминутном ролике тюменец показал, как изменился наш город за 30 лет 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Таким в 1989 году был универсам на Республики у Муравейника. Сейчас тут — продуктовый магазин известной торговой сети
В том, что Тюмень заметно преображается год от года, нет никаких сомнений — достаточно посмотреть на площадь у драмтеатра, Гилевкую рощу и эко-парк Затюменский. Коснулись изменения и Цветного бульвара: здесь появилось новое «Колесо обозрения», украшенное самыми большими в России музыкальными часами. А как выглядел город несколько десятилетий назад, вы можете увидеть в ролике, который сделал тюменец Евгений Реутов.
— Наблюдаю за динамикой таяния ледников Гренладнии: мне очень интересна эта тема. Решил, что было бы интересно проследить за тем, как меняется наш родной город с течением лет. Ролик сделал на днях. Масштаб можно свободно изменить и рассмотреть любой район города, — рассказал нам автор интерактивной карты.
До этого с помощью Gooogle-карт мы показывали вам, насколько сильно наш город может измениться всего за пять лет. А прямо сейчас предлагаем совершить интерактивную прогулку и посмотреть, как выглядел город на Туре в начале XX века.
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