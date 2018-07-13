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Коммунисты сменили спонсора перед выборами в думу Екатеринбурга
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Коммунисты сменили спонсора перед выборами в думу Екатеринбурга 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ходят слухи, что коммунисты разругались со своими прежними спонсорами, которых считают аффилированными с ОПС Уралмаш. В итоге Дмитрий Николаев, Евгений Старокожев и Сергей Тихненко, которые много лет участвовали во всех выборах от партии КПРФ, на этот раз на выборы в гордуму Екатеринбурга не пойдут. Судачат, что у новых спонсоров партии планы совсем на других людей: якобы бизнесмен Андрей Гавриловский будет двигать главного инженера «Высоцкого» Виктора Сомикова.
Комментарий: это наши ресурсы
«У нас главный спонсор в нашей компании — центральный комитет партии и те взносы, которые мы собираем на месте. Кандидаты бывают достаточно ресурсные, хотя у нас их практически нет в территориальных группах. Называть этих людей какими-то спонсорами неправильно. Мы кампанию проводим прежде всего на свои ресурсы. Если вы говорите про 18 округ, то кандидат занимается только своим округом, он даже по партийным спискам не идет у нас. Причем здесь спонсирование партии? Мы складываем усилия и вместе идем, но нас никто не спонсирует. У нас в принципе в списке общепартийном городском нет ни одного олигарха или крупного бизнесмена, в отличие от других партий», — прокомментировал ситуацию корреспонденту «ФедералПресс» первый секретарь свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев.
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