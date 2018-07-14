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Сербский футболист Дугалич перешел в «Енисей»
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Сербский футболист Дугалич перешел в «Енисей» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Sports.ru
ТАСС, 14 июля. Сербский защитник Раде Дугалич перешел в красноярский клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Енисей». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано на два года. В прошедшем сезоне Дугалич выступал в «Тосно» из Ленинградской области, в составе которого стал обладателем Кубка России сезона-2017/18. Всего футболист провел в «Тосно» 71 матч и забил четыре гола.
Кроме того, состав красноярского клуба пополнил 23-летний центральный защитник Алексей Грицаенко, который на правах аренды перешел из «Краснодара» на один сезон. Грицаенко провел за южан десять матчей в прошедшем сезоне РФПЛ.
В сезоне-2017/18 «Енисей» под руководством Дмитрия Аленичева занял третье место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В переходных матчах за право участия в премьер-лиге клуб из Красноярска обыграл «Анжи» со счетом 3:0, 3:4. «Енисей» сыграет в высшем российском дивизионе впервые в своей истории.
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