Затея Великобритании по бойкоту ЧМ-2018 провалилась, заявил эксперт

Ранее газета The Guardian сообщила, что российские власти пригласили премьер-министра Великобритании Терезу Мэй посетить футбольное первенство, несмотря на объявленный в связи с «делом Скрипалей» бойкот турнира со стороны британских чиновников. Однако в посольстве РФ в Лондоне отметили, что эта информация не соответствует действительности.

«Из затеи Великобритании по бойкоту чемпионата мира в России ничего не получилось, а сам турнир прошёл успешно и на чрезвычайно высоком уровне, что, собственно, подтверждают сегодня все», — отметил он.

Также, по словам Фёдоров, во французских СМИ складывается позитивная картина о турнире. «Поэтому на сегодня в этой стране больше нет того презрительного тона, который чувствовался в Европе перед данным спортивным событием», — подчеркнул он.