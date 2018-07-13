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Затея Великобритании по бойкоту ЧМ-2018 провалилась, заявил эксперт
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Затея Великобритании по бойкоту ЧМ-2018 провалилась, заявил эксперт 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Чемпионат мира по футболу в России проходит на высочайшем уровне. Во многом поэтому бойкот турнира, затеянный Великобританией, оказался неудачным, заявил ФБА «Экономика сегодня» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
Ранее газета The Guardian сообщила, что российские власти пригласили премьер-министра Великобритании Терезу Мэй посетить футбольное первенство, несмотря на объявленный в связи с «делом Скрипалей» бойкот турнира со стороны британских чиновников. Однако в посольстве РФ в Лондоне отметили, что эта информация не соответствует действительности.
«Из затеи Великобритании по бойкоту чемпионата мира в России ничего не получилось, а сам турнир прошёл успешно и на чрезвычайно высоком уровне, что, собственно, подтверждают сегодня все», — отметил он.
Также, по словам Фёдоров, во французских СМИ складывается позитивная картина о турнире. «Поэтому на сегодня в этой стране больше нет того презрительного тона, который чувствовался в Европе перед данным спортивным событием», — подчеркнул он.
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