«Севилья» намерена арендовать хавбека «Челси» Бакайоко

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко может перейти в испанский клуб, сообщает Paris United.

По информации издания, в услугах 23-летнего французского хавбека заинтересована «Севилья». Отмечается, что испанский клуб готов арендовать игрока у лондонцев и выплачивать Бакайоко 90 процентов от его нынешней зарплаты в «Челси», которая составляет £ 6 млн в год (около € 6,8 млн).

Бакайоко перешёл в «Челси» из «Монако» летом 2017 года. В минувшем сезоне французский полузащитник провёл в составе лондонской команды 29 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.