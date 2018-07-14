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«Севилья» намерена арендовать хавбека «Челси» Бакайоко
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«Севилья» намерена арендовать хавбека «Челси» Бакайоко 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко может перейти в испанский клуб, сообщает Paris United.
По информации издания, в услугах 23-летнего французского хавбека заинтересована «Севилья». Отмечается, что испанский клуб готов арендовать игрока у лондонцев и выплачивать Бакайоко 90 процентов от его нынешней зарплаты в «Челси», которая составляет £ 6 млн в год (около € 6,8 млн).
Бакайоко перешёл в «Челси» из «Монако» летом 2017 года. В минувшем сезоне французский полузащитник провёл в составе лондонской команды 29 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.
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