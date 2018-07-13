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Тульский «Арсенал» ушёл от поражения в контрольном матче с «Витессом»
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Тульский «Арсенал» ушёл от поражения в контрольном матче с «Витессом» 

Чемпионат.com 6 часов назад
Тульский «Арсенал» провёл контрольный матч с голландским «Витессом», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Встреча завершилась ничьей — 2:2.
Первый тайм «Витесс» выиграл со счётом 2:0 благодаря голам Брайна Линссена и Георгия Костадинова, однако во второй половине игры туляки сумели отыграться — отличились Кантемир Берхамов и Артём Мингазов.
Контрольный матч
«Арсенал» (Тула, Россия) — «Витесс» (Нидерланды) — 2:2 (0:2)
«Арсенал» (стартовый состав): Нигматуллин, Беляев, Денисов, Хагуш, Комбаров, Костадинов, Берхамов, Чаушич, Горбатенко, Ткачёв, Кангва.
«Витесс» (стартовый состав): Эдуардо, Беренс, Караваев, Матавж, Линссен, Кларк-Солтер, Гонг, Беро, Фоор, Теландер, Бюттнер.
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