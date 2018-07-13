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Яри Литманен: «Российские игроки техничные, поэтому я не удивлен их выступлением»
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Яри Литманен: «Российские игроки техничные, поэтому я не удивлен их выступлением» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Бывший полузащитник сборной Финляндии Яри Литманен выразил мнение, что российские футболисты обладают необходимыми качествами, чтобы играть в зарубежных клубах.
— Как вы оцениваете организацию чемпионата мира в России?
— Она очень хорошая, но я не могу вспомнить турнир, который получал бы негативные оценки. Российские футболисты техничные, и я не удивлен их результату. Но надо сказать, что группа у вас была не самая сильная. Первые матчи получились не очень сложными, поэтому российские футболисты начали чувствовать себя увереннее. В матче с испанцами россиянам нужен был результат, и они играли так, чтобы его добиться. При открытом футболе это было невозможно сделать.
— Российская сборная выиграла по пенальти у испанцев, а вот хорватам уступила.
— Не хотелось бы говорить, что пенальти — лотерея. Это качество игроков — голкипера и бьющего футболиста. Хорваты выиграли две серии пенальти. А я помню, как десять лет назад они уступили в серии пенальти туркам. Тогда Лука Модрич и Иван Ракитич не забили одиннадцатиметровые. Но сейчас они стали опытнее.
— Некоторыми игроками сборной России заинтересовались зарубежные клубы. Что об этом думаете?
— Российские ребята обладают необходимыми качествами, чтобы играть за границей. Не так важно говорить о том, кто именно должен уехать заграницу. Например, Юрий Жирков уже играл в «Челси». (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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